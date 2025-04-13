Актер Баринов прокомментировал идею повысить штраф за мат в 10 раз

Использование нецензурной лексики допустимо только среди близких и друзей, однако оно неприемлемо на публичных мероприятиях, таких как театральные постановки или кинопроизведения, сообщил российский актер, народный артист РФ Валерий Баринов. По его словам, присутствие мата в искусстве является показателем недостатка культуры.
«Я к мату вообще отношусь лояльно, а иногда и хорошо. Но ни в коем случае не в кино и не на сцене. Мне кажется, что мат на сцене и в кино — это недостаток культуры и недостаток слов. А между людьми — это момент доверия», — отметил Баринов в разговоре с ТАСС.
Кроме того, актер подчеркнул, что мат в искусстве не только свидетельствует о бедности языка, но и портит восприятие аудитории, «режет слух и выбивает публику из атмосферы» фильма или спектакля. Баринов уверен, что русский язык достаточно богат, чтобы передать любые эмоции без использования нецензурных выражений.
Ранее члены Госдумы выступили с предложением о значительном увеличении размеров штрафов за применение нецензурной лексики в публичных местах и на просторах интернета. Согласно предложению, минимальный размер штрафа может возрасти с одной тысячи до 10 тысяч рублей, пишет RT. Инициатива была разработана с участием представителей Всемирного русского народного собора и предстоит к рассмотрению межфракционной комиссии по защите русского языка под руководством Петра Толстого.
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