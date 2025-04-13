Актер Баринов прокомментировал идею повысить штраф за мат в 10 раз

Актер Баринов: нецензурная лексика уместна только в кругу близких, а не на сцене
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баринов заявил, что мат уместен исключительно в кругу близких людей
Баринов заявил, что мат уместен исключительно в кругу близких людей Фото:

Использование нецензурной лексики допустимо только среди близких и друзей, однако оно неприемлемо на публичных мероприятиях, таких как театральные постановки или кинопроизведения, сообщил российский актер, народный артист РФ Валерий Баринов. По его словам, присутствие мата в искусстве является показателем недостатка культуры.

«Я к мату вообще отношусь лояльно, а иногда и хорошо. Но ни в коем случае не в кино и не на сцене. Мне кажется, что мат на сцене и в кино — это недостаток культуры и недостаток слов. А между людьми — это момент доверия», — отметил Баринов в разговоре с ТАСС.

Кроме того, актер подчеркнул, что мат в искусстве не только свидетельствует о бедности языка, но и портит восприятие аудитории, «режет слух и выбивает публику из атмосферы» фильма или спектакля. Баринов уверен, что русский язык достаточно богат, чтобы передать любые эмоции без использования нецензурных выражений.

Ранее члены Госдумы выступили с предложением о значительном увеличении размеров штрафов за применение нецензурной лексики в публичных местах и на просторах интернета. Согласно предложению, минимальный размер штрафа может возрасти с одной тысячи до 10 тысяч рублей, пишет RT. Инициатива была разработана с участием представителей Всемирного русского народного собора и предстоит к рассмотрению межфракционной комиссии по защите русского языка под руководством Петра Толстого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Использование нецензурной лексики допустимо только среди близких и друзей, однако оно неприемлемо на публичных мероприятиях, таких как театральные постановки или кинопроизведения, сообщил российский актер, народный артист РФ Валерий Баринов. По его словам, присутствие мата в искусстве является показателем недостатка культуры. «Я к мату вообще отношусь лояльно, а иногда и хорошо. Но ни в коем случае не в кино и не на сцене. Мне кажется, что мат на сцене и в кино — это недостаток культуры и недостаток слов. А между людьми — это момент доверия», — отметил Баринов в разговоре с ТАСС. Кроме того, актер подчеркнул, что мат в искусстве не только свидетельствует о бедности языка, но и портит восприятие аудитории, «режет слух и выбивает публику из атмосферы» фильма или спектакля. Баринов уверен, что русский язык достаточно богат, чтобы передать любые эмоции без использования нецензурных выражений. Ранее члены Госдумы выступили с предложением о значительном увеличении размеров штрафов за применение нецензурной лексики в публичных местах и на просторах интернета. Согласно предложению, минимальный размер штрафа может возрасти с одной тысячи до 10 тысяч рублей, пишет RT. Инициатива была разработана с участием представителей Всемирного русского народного собора и предстоит к рассмотрению межфракционной комиссии по защите русского языка под руководством Петра Толстого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...