Челябинку, заказавшую убийство дочери, попросят отправить в СИЗО

Жительницу поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), заказавшую убийство своей 12-летней дочери, будут просить отправить в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие будет просить отправить обвиняемую под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Челябинка подстрекала к убийству дочери своего знакомого-рецидивиста. Она просила утопить девочку в реке. За это предложила 100 тысяч рублей. Но мужчина передал информацию в правоохранительные органы. Для задержания подозреваемой на место выезжали сотрудники ОМВД России по Кизильскому району.
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