Челябинку, заказавшую убийство дочери, попросят отправить в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие ходатайствует о заключении челябинки под стражу
Следствие ходатайствует о заключении челябинки под стражу Фото:

Жительницу поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), заказавшую убийство своей 12-летней дочери, будут просить отправить в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие будет просить отправить обвиняемую под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Челябинка подстрекала к убийству дочери своего знакомого-рецидивиста. Она просила утопить девочку в реке. За это предложила 100 тысяч рублей. Но мужчина передал информацию в правоохранительные органы. Для задержания подозреваемой на место выезжали сотрудники ОМВД России по Кизильскому району.

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Жительницу поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), заказавшую убийство своей 12-летней дочери, будут просить отправить в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие будет просить отправить обвиняемую под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Челябинка подстрекала к убийству дочери своего знакомого-рецидивиста. Она просила утопить девочку в реке. За это предложила 100 тысяч рублей. Но мужчина передал информацию в правоохранительные органы. Для задержания подозреваемой на место выезжали сотрудники ОМВД России по Кизильскому району.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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