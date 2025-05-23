У челябинки, заказавшей убийство своего ребенка, забрали всех детей

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Детей определили в социальное учреждение
Детей определили в социальное учреждение Фото:

У жительницы поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), которая заказала убийство своей 12-летней дочери, забрали детей. Об этом URA.RU сообщил глава района Александр Селезнев. 

«Женщина задержана, через три часа будет принято решение об аресте. Дети находятся в детском доме под присмотром, за ними должным образом ухаживают. У женщины эта девочка — не единственный ребенок», — сообщил URA.RU Селезнев. 

В Челябинской области женщина ранее заказала убийство своей 12-летней дочери. Знакомого-рецидивиста она просила утопить девочку в реке. За это предложила ему 100 тысяч рублей. 

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У жительницы поселка Измайловский (Кизильский район Челябинской области), которая заказала убийство своей 12-летней дочери, забрали детей. Об этом URA.RU сообщил глава района Александр Селезнев.  «Женщина задержана, через три часа будет принято решение об аресте. Дети находятся в детском доме под присмотром, за ними должным образом ухаживают. У женщины эта девочка — не единственный ребенок», — сообщил URA.RU Селезнев.  В Челябинской области женщина ранее заказала убийство своей 12-летней дочери. Знакомого-рецидивиста она просила утопить девочку в реке. За это предложила ему 100 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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