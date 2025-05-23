В Челябинске персики и нектарины подорожали за год в два раза

24 мая 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске стоимость нектаринов год к году взлетела в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске за год стоимость персиков и нектаринов увеличилась вдвое. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, цены взлетели до 433,8 и 498 рублей за килограмм. В мае 2024 года килограмм персиков и нектаринов стоили одинаково и обошелся бы челябинцам в 227,3 рубля за килограмм. На третьем месте по росту цен — лимон. Фрукт подорожал на 28% — со 178 до 247 рублей. Другие цитрусовые наоборот — подешевели. За апельсины теперь нужно выложить на 7% меньше — 101,2 рубля, а за мандарины на 6% — 186 рублей за килограмм. Бананы также стали меньше в цене на 7%. Килограмм обойдется в 149,9 рубля. Киви выросли на 12% — с 269 до 304,6 рубля, а груши «Конференция» — на 2,2% с 334 до 342 рублей. Яблоки также изменились в цене. Больше всего подорожал сорт «Гренни Смит» — на 10,5% со 169 до 180,6 рубля, и сезонные яблоки — на 8,4% до 142,4 рубля. «Голден» вырос на 4,7% до 158 рублей, красные яблоки оказались дороже на 5,5% — 199,7 рубля за килограмм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за год стоимость персиков и нектаринов увеличилась вдвое. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, цены взлетели до 433,8 и 498 рублей за килограмм. В мае 2024 года килограмм персиков и нектаринов стоили одинаково и обошелся бы челябинцам в 227,3 рубля за килограмм. На третьем месте по росту цен — лимон. Фрукт подорожал на 28% — со 178 до 247 рублей. Другие цитрусовые наоборот — подешевели. За апельсины теперь нужно выложить на 7% меньше — 101,2 рубля, а за мандарины на 6% — 186 рублей за килограмм. Бананы также стали меньше в цене на 7%. Килограмм обойдется в 149,9 рубля. Киви выросли на 12% — с 269 до 304,6 рубля, а груши «Конференция» — на 2,2% с 334 до 342 рублей. Яблоки также изменились в цене. Больше всего подорожал сорт «Гренни Смит» — на 10,5% со 169 до 180,6 рубля, и сезонные яблоки — на 8,4% до 142,4 рубля. «Голден» вырос на 4,7% до 158 рублей, красные яблоки оказались дороже на 5,5% — 199,7 рубля за килограмм.