Польские истребители взлетели в небо из-за российского Су-24

Польские истребители, размещенные на базе в Литве, были подняты в воздух по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе для перехвата российского самолета Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.
«Вчера вечером (22 мая — прим. URA.RU) Оперативное командование сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре истребителей перехватить российский самолет Су-24», — заявил Владислав Косиняк-Камыш. Его выступление транслировал телеканал TVP Info. По словам министра обороны, российский бомбардировщик якобы выполнял опасные маневры во время полета над Балтикой.
Польские истребители вылетели на перехват с авиабазы в Шауляе, где с начала года несут боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. В свою очередь, российское Минобороны ранее подчеркивало, что все полеты авиации ВКС РФ осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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