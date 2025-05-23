Польские истребители взлетели в небо из-за российского Су-24

ВВС Польши подняли на перехват российского Су-24
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НАТО подняла в воздух польские истребители из-за российского самолета (архивное фото)
НАТО подняла в воздух польские истребители из-за российского самолета (архивное фото) Фото:

Польские истребители, размещенные на базе в Литве, были подняты в воздух по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе для перехвата российского самолета Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

«Вчера вечером (22 мая — прим. URA.RU) Оперативное командование сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре истребителей перехватить российский самолет Су-24», — заявил Владислав Косиняк-Камыш. Его выступление транслировал телеканал TVP Info. По словам министра обороны, российский бомбардировщик якобы выполнял опасные маневры во время полета над Балтикой.

Польские истребители вылетели на перехват с авиабазы в Шауляе, где с начала года несут боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. В свою очередь, российское Минобороны ранее подчеркивало, что все полеты авиации ВКС РФ осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

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Польские истребители, размещенные на базе в Литве, были подняты в воздух по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе для перехвата российского самолета Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. «Вчера вечером (22 мая — прим. URA.RU) Оперативное командование сил НАТО в Европе дало приказ польской дежурной паре истребителей перехватить российский самолет Су-24», — заявил Владислав Косиняк-Камыш. Его выступление транслировал телеканал TVP Info. По словам министра обороны, российский бомбардировщик якобы выполнял опасные маневры во время полета над Балтикой. Польские истребители вылетели на перехват с авиабазы в Шауляе, где с начала года несут боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. В свою очередь, российское Минобороны ранее подчеркивало, что все полеты авиации ВКС РФ осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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