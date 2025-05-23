В центре Перми 25 мая изменятся схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Это связано с проведением всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта.
«C 00:50 до 18:00 25 мая изменится движение автобусов №41, 10, 14, 33, 41, 50, 60, 72, 81 и трамваев №4 и 7. С 07:00 до 15:00 вводятся изменения для маршрутов №3, 51 и 71», — сказано в сообщении.
Уточняется, что автобусы №7 и №41 будут разворачиваться на улице Попова. Автобусы №10, 14, 33, 50, 60 и 81 станут объезжать по улицам Екатерининская, Луначарского и Попова, а автобус №72 развернется на улице Попова, не доезжая до ЦУМа. Трамваи №4 и №7 временно будут ходить по улице Революции вместо улицы Ленина.
Автобусы №3 и №71 поедут только до улицы Екатерининской с разворотом через улицы Газеты Звезда и Пушкина. У автобуса №51 конечной временно станет остановка ПГНИУ.
Ранее URA.RU рассказывало, как перекроют дороги 25 мая. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.
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