В Перми из-за спортсменов изменится движение транспорта. Карта

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Дороги перекроют из-за соревнований
Дороги перекроют из-за соревнований Фото:

В центре Перми 25 мая изменятся схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Это связано с проведением всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта.

«C 00:50 до 18:00 25 мая изменится движение автобусов №41, 10, 14, 33, 41, 50, 60, 72, 81 и трамваев №4 и 7. С 07:00 до 15:00 вводятся изменения для маршрутов №3, 51 и 71», — сказано в сообщении.

Уточняется, что автобусы №7 и №41 будут разворачиваться на улице Попова. Автобусы №10, 14, 33, 50, 60 и 81 станут объезжать по улицам Екатерининская, Луначарского и Попова, а автобус №72 развернется на улице Попова, не доезжая до ЦУМа. Трамваи №4 и №7 временно будут ходить по улице Революции вместо улицы Ленина.

Автобусы №3 и №71 поедут только до улицы Екатерининской с разворотом через улицы Газеты Звезда и Пушкина. У автобуса №51 конечной временно станет остановка ПГНИУ.

Ранее URA.RU рассказывало, как перекроют дороги 25 мая. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Часть дорог будет перекрыта
Часть дорог будет перекрыта
Фото:
Транспорт перенаправят по другим улицам
Транспорт перенаправят по другим улицам
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В центре Перми 25 мая изменятся схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта. Это связано с проведением всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта. «C 00:50 до 18:00 25 мая изменится движение автобусов №41, 10, 14, 33, 41, 50, 60, 72, 81 и трамваев №4 и 7. С 07:00 до 15:00 вводятся изменения для маршрутов №3, 51 и 71», — сказано в сообщении. Уточняется, что автобусы №7 и №41 будут разворачиваться на улице Попова. Автобусы №10, 14, 33, 50, 60 и 81 станут объезжать по улицам Екатерининская, Луначарского и Попова, а автобус №72 развернется на улице Попова, не доезжая до ЦУМа. Трамваи №4 и №7 временно будут ходить по улице Революции вместо улицы Ленина. Автобусы №3 и №71 поедут только до улицы Екатерининской с разворотом через улицы Газеты Звезда и Пушкина. У автобуса №51 конечной временно станет остановка ПГНИУ. Ранее URA.RU рассказывало, как перекроют дороги 25 мая. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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