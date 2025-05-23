В Курган прилетел любимый писатель горожан, автор многих триллеров, приключенческих историй и детективов Шамиль Идиатуллин. По его книге «Город Брежнев» сняли одноименный сериал. Встреча с писателем прошла в библиотеке Маяковского, где побывал и корреспондент URA.RU, которому удалось пообщаться с Идиатуллиным.
«Я впервые в Кургане. Я прилетел сегодня утром на пару часов позже планируемого, потому что обстоятельства вылета из Москвы были сопряжены с разными тонкостями, которые не позволяют вовремя отбыть. Мы совершили очень быструю, но очень насыщенную экскурсию по городу. Заехали в Музей декабристов, на Царево городище, проехались по центру и важным местам. Мне страшно понравилось», — рассказал Шамиль Идиатуллин корреспонденту URA.RU.
Писатель также признался, что про Курган знал не очень много, хотя в некоторых его книгах действие происходит в вымышленном регионе, который находится где-то между Курганской и Омской областью. Поэтому ему было очень интересно увидеть, насколько придуманное совпадает с тем, что он увидел в окрестностях Кургана, и, как сказал сам писатель, придумал он не все удачно.
На пресс-подходе Шамиль Идиатуллин уточнил, что точная дата выхода сериала «Город Брежнев» пока неизвестна. Она будет назначена заказчиком.
В субботу, 24 мая, в Городском саду Кургана стартует областной фестиваль книги и чтения «ЧитайСемьЯ», ключевым событием которого станет встреча горожан с писателем Шамилем Идиатуллиным. Российский писатель, журналист, лауреат престижных литературных премий, в том числе «Большая книга» пообщается с курганцами у главной сцены с 16:00 до 17:00.
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