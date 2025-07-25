25 июля 2025

Сырский заявил о горячей ситуации на фронте на фоне наступления ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сырский назвал самые горячие точки на фронте
Сырский назвал самые горячие точки на фронте Фото:

Самыми напряженными участками на линии боевых действий стали Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Российские войска активизировали наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Докладывал Верховному Главнокомандующему о оперативной ситуации на фронте. Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям, где сдерживается усиленное наступление», — написал Сырский в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступательные действия на различных направлениях, включая Покровское. Сообщалось о боях в районе Мирнограда и продвижении к Родинскому.

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Самыми напряженными участками на линии боевых действий стали Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Российские войска активизировали наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Докладывал Верховному Главнокомандующему о оперативной ситуации на фронте. Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям, где сдерживается усиленное наступление», — написал Сырский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступательные действия на различных направлениях, включая Покровское. Сообщалось о боях в районе Мирнограда и продвижении к Родинскому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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