Сырский заявил о горячей ситуации на фронте на фоне наступления ВС РФ

Самыми напряженными участками на линии боевых действий стали Покровское, Новопавловское, Северослобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Российские войска активизировали наступательные действия, сосредоточив основные усилия на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Докладывал Верховному Главнокомандующему о оперативной ситуации на фронте. Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям, где сдерживается усиленное наступление», — написал Сырский в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступательные действия на различных направлениях, включая Покровское. Сообщалось о боях в районе Мирнограда и продвижении к Родинскому.
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