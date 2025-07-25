В Кургане побит рекорд по количеству осадков, который держался 129 лет

Город затопило водой
Новый рекорд по количеству осадков для 25 июля установлен в Кургане. Предыдущий держался ровно 129 лет. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«За прошедшие 24 часа в Кургане выпало 35 мм осадков. Предыдущий максимум был отмечен 25 июля 1896 года — 30 мм, 129 лет назад! 35 мм — это 57% от месячной нормы, примерно 35 литров воды на квадратный метр», — отмечается в канале.
Курганцы в соцсетях делились фотографиями и видео последствий дождливой погоды. В городе были затоплены некоторые дороги и дворы, резко вырос спрос на услуги такси и стоимость этих услуг.
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