В Кургане побит рекорд по количеству осадков, который держался 129 лет

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Город затопило водой
Город затопило водой Фото:

Новый рекорд по количеству осадков для 25 июля установлен в Кургане. Предыдущий держался ровно 129 лет. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«За прошедшие 24 часа в Кургане выпало 35 мм осадков. Предыдущий максимум был отмечен 25 июля 1896 года — 30 мм, 129 лет назад! 35 мм — это 57% от месячной нормы, примерно 35 литров воды на квадратный метр», — отмечается в канале.

Курганцы в соцсетях делились фотографиями и видео последствий дождливой погоды. В городе были затоплены некоторые дороги и дворы, резко вырос спрос на услуги такси и стоимость этих услуг.

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Новый рекорд по количеству осадков для 25 июля установлен в Кургане. Предыдущий держался ровно 129 лет. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «За прошедшие 24 часа в Кургане выпало 35 мм осадков. Предыдущий максимум был отмечен 25 июля 1896 года — 30 мм, 129 лет назад! 35 мм — это 57% от месячной нормы, примерно 35 литров воды на квадратный метр», — отмечается в канале. Курганцы в соцсетях делились фотографиями и видео последствий дождливой погоды. В городе были затоплены некоторые дороги и дворы, резко вырос спрос на услуги такси и стоимость этих услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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