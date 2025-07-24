В Заозерном затопило ТЦ «Кубик»
новость из сюжетаРедкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду
В Кургане из-за сильного ливня затопило торговый центр «Кубик» на проспекте Маршала Голикова в Заозерном районе. Очевидцы поделились видео, как внутри ТЦ бегут лужи.
«Отдел „М.Видео“ весь затопило. В ТЦ просто лужи бегут», — сказала женщина на видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган».
В Кургане из-за сильного ливня затопило несколько улиц и магазины. Из-за больших луж тонут и глохнут машины. Затяжные осадки в Курганской области обещают до 30 июля. Подробнее о непогоде — читайте в трансляции URA.RU.
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