24 июля 2025

В Кургане ливень затопил торговый центр. Видео

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В Заозерном затопило ТЦ «Кубик»
В Заозерном затопило ТЦ «Кубик» Фото:
новость из сюжета
Редкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду

В Кургане из-за сильного ливня затопило торговый центр «Кубик» на проспекте Маршала Голикова в Заозерном районе. Очевидцы поделились видео, как внутри ТЦ бегут лужи.

«Отдел „М.Видео“ весь затопило. В ТЦ просто лужи бегут», — сказала женщина на видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган». 

В Кургане из-за сильного ливня затопило несколько улиц и магазины. Из-за больших луж тонут и глохнут машины. Затяжные осадки в Курганской области обещают до 30 июля. Подробнее о непогоде — читайте в  трансляции URA.RU.

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В Кургане из-за сильного ливня затопило торговый центр «Кубик» на проспекте Маршала Голикова в Заозерном районе. Очевидцы поделились видео, как внутри ТЦ бегут лужи. «Отдел „М.Видео“ весь затопило. В ТЦ просто лужи бегут», — сказала женщина на видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган».  В Кургане из-за сильного ливня затопило несколько улиц и магазины. Из-за больших луж тонут и глохнут машины. Затяжные осадки в Курганской области обещают до 30 июля. Подробнее о непогоде — читайте в  трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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