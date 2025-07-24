В Кургане сильные дожди затопили улицы города
В Кургане 25 июля идет сильный дождь. Улицы города затопило. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU.
Машину затопило в Заозерном
«После дождя в Заозерном затопило машину. На мосту Бурова-Петрова тоже сильный потоп. Рядом с ТРЦ „Гипер Сити“ все в воде», — передают корреспонденты.
Ранее URA.RU сообщало, что затяжные дожди и прохлада накроют Курганскую область с 25 по 30 июля. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в регионе выпадет до 60 мм осадков.
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