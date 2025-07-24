24 июля 2025

Курган затопило дождем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сильные дожди затопили улицы города
В Кургане сильные дожди затопили улицы города Фото:

В Кургане 25 июля идет сильный дождь. Улицы города затопило. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU.

Машину затопило в Заозерном
Машину затопило в Заозерном
Фото:

«После дождя в Заозерном затопило машину. На мосту Бурова-Петрова тоже сильный потоп. Рядом с ТРЦ „Гипер Сити“ все в воде», — передают корреспонденты.

Ранее URA.RU сообщало, что затяжные дожди и прохлада накроют Курганскую область с 25 по 30 июля. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в регионе выпадет до 60 мм осадков.

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В Кургане 25 июля идет сильный дождь. Улицы города затопило. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU. «После дождя в Заозерном затопило машину. На мосту Бурова-Петрова тоже сильный потоп. Рядом с ТРЦ „Гипер Сити“ все в воде», — передают корреспонденты. Ранее URA.RU сообщало, что затяжные дожди и прохлада накроют Курганскую область с 25 по 30 июля. Температура воздуха будет ниже климатической нормы, в регионе выпадет до 60 мм осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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