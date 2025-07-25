Столицу Украины массово атаковал неожиданный враг

Киев оказался под угрозой из-за масштабного наступления саранчи
© Служба новостей «URA.RU»
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Саранча способна пролетать до 20 километров за день
Саранча способна пролетать до 20 километров за день Фото:

Рои саранчи добрались до Киева и Киевской области. До этого насекомые терроризировали и другие регионы Украины. Об этом сообщают украинские telegram-каналы.

«Ежедневно фиксируют рои саранчи в разных регионах: в Днепропетровской области, Запорожье, теперь уже и в Киевской области и столице. Саранча способна мигрировать до 20 километров в день», — говорится в сообщении издания «Телеграф».

Издание также предупреждает, что массовое появление насекомых может негативно сказаться на состоянии людей с аллергией, поскольку в воздухе увеличивается концентрация хитиновых частиц. Кроме того, присутствие большого количества саранчи представляет существенную опасность для сельскохозяйственных культур: насекомые способны уничтожать урожай на значительных площадях.

Ранее в России также фиксировались случаи угрозы сельскохозяйственным культурам из-за карантинных объектов. В начале июля в Кургане была введена фитосанитарная зона из-за очагов опасного сорняка повилики, представляющей опасность для урожая и требующей специальных мер по локализации и уничтожению.

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Рои саранчи добрались до Киева и Киевской области. До этого насекомые терроризировали и другие регионы Украины. Об этом сообщают украинские telegram-каналы. «Ежедневно фиксируют рои саранчи в разных регионах: в Днепропетровской области, Запорожье, теперь уже и в Киевской области и столице. Саранча способна мигрировать до 20 километров в день», — говорится в сообщении издания «Телеграф». Издание также предупреждает, что массовое появление насекомых может негативно сказаться на состоянии людей с аллергией, поскольку в воздухе увеличивается концентрация хитиновых частиц. Кроме того, присутствие большого количества саранчи представляет существенную опасность для сельскохозяйственных культур: насекомые способны уничтожать урожай на значительных площадях. Ранее в России также фиксировались случаи угрозы сельскохозяйственным культурам из-за карантинных объектов. В начале июля в Кургане была введена фитосанитарная зона из-за очагов опасного сорняка повилики, представляющей опасность для урожая и требующей специальных мер по локализации и уничтожению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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