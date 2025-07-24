24 июля 2025

Из-за дождя в центре Кургана заглох автобус. Видео

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Сильный дожди затопили автобус в Кургане
Сильный дожди затопили автобус в Кургане Фото:

В центре Кургана по улице Красина из-за дождя заглох автобус. Пассажирам пришлось выходить прямо в воду. Об этом сообщается в соцсетях.

«Из-за ливня заглох курганский автобус. Поломка случилась на улице Красина. Люди выходили из транспорта босиком, прямо в воду», — рассказали очевидцы группе «ГТРК Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в городе идет сильный дождь. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Кроме того, затяжные дожди ожидаются в течении пяти дней.

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В центре Кургана по улице Красина из-за дождя заглох автобус. Пассажирам пришлось выходить прямо в воду. Об этом сообщается в соцсетях. «Из-за ливня заглох курганский автобус. Поломка случилась на улице Красина. Люди выходили из транспорта босиком, прямо в воду», — рассказали очевидцы группе «ГТРК Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в городе идет сильный дождь. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Кроме того, затяжные дожди ожидаются в течении пяти дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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