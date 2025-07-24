Сильный дожди затопили автобус в Кургане
В центре Кургана по улице Красина из-за дождя заглох автобус. Пассажирам пришлось выходить прямо в воду. Об этом сообщается в соцсетях.
«Из-за ливня заглох курганский автобус. Поломка случилась на улице Красина. Люди выходили из транспорта босиком, прямо в воду», — рассказали очевидцы группе «ГТРК Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в городе идет сильный дождь. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Кроме того, затяжные дожди ожидаются в течении пяти дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!