Асфальт провалился на улице Карла Маркса (архивное фото)
новость из сюжетаРедкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду
В Кургане из-за дождя на улице Карла Маркса провалился асфальт. Машины не могут проехать и притормаживают. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».
«Улица Карла Маркса, проваливается асфальт, воздух бурлит. Некоторые машины притормаживают, кто-то не видит», — рассказал читатель.
Дождь затопил улицы Кургана 25 июля. Посмотреть самые впечатляющие кадры затопления можно в материале URA.RU.
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