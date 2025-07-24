24 июля 2025

В Кургане из-за дождя на улице провалился асфальт. Видео

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Асфальт провалился на улице Карла Маркса (архивное фото)
Асфальт провалился на улице Карла Маркса (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Редкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду

В Кургане из-за дождя на улице Карла Маркса провалился асфальт. Машины не могут проехать и притормаживают. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан».

«Улица Карла Маркса, проваливается асфальт, воздух бурлит. Некоторые машины притормаживают, кто-то не видит», — рассказал читатель.

Дождь затопил улицы Кургана 25 июля. Посмотреть самые впечатляющие кадры затопления можно в материале URA.RU.

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В Кургане из-за дождя на улице Карла Маркса провалился асфальт. Машины не могут проехать и притормаживают. Об этом сообщил подписчик telegram-канала «Курганистан». «Улица Карла Маркса, проваливается асфальт, воздух бурлит. Некоторые машины притормаживают, кто-то не видит», — рассказал читатель. Дождь затопил улицы Кургана 25 июля. Посмотреть самые впечатляющие кадры затопления можно в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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