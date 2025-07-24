24 июля 2025

Курган под водой: впечатляющие кадры затопления от фотокорреспондента URA.RU

В Кургане 25 июля дождь затопил улицы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь затопил Курган
Дождь затопил Курган Фото:
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В Кургане 25 июля город затопило. Сильный дождь идет с утра. Впечатляющими кадрами затопления поделилась фотокорреспондент URA.RU.

«Карла Маркса вся под водой с тротуарами. Женщина стоит у светофора — все ноги в воде. Машины глохнут прямо на дорогах. Курьер на электроскутере пробирается через потоп», — рассказала фотокорреспондент.

Дождь подтопил даже некоторые магазины. Затяжные осадки будут идти в Курганской области до 30 июля.

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В Кургане 25 июля город затопило. Сильный дождь идет с утра. Впечатляющими кадрами затопления поделилась фотокорреспондент URA.RU. «Карла Маркса вся под водой с тротуарами. Женщина стоит у светофора — все ноги в воде. Машины глохнут прямо на дорогах. Курьер на электроскутере пробирается через потоп», — рассказала фотокорреспондент. Дождь подтопил даже некоторые магазины. Затяжные осадки будут идти в Курганской области до 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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