Курган под водой: впечатляющие кадры затопления от фотокорреспондента URA.RU

Дождь затопил Курган
новость из сюжетаРедкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду
В Кургане 25 июля город затопило. Сильный дождь идет с утра. Впечатляющими кадрами затопления поделилась фотокорреспондент URA.RU.
«Карла Маркса вся под водой с тротуарами. Женщина стоит у светофора — все ноги в воде. Машины глохнут прямо на дорогах. Курьер на электроскутере пробирается через потоп», — рассказала фотокорреспондент.
Дождь подтопил даже некоторые магазины. Затяжные осадки будут идти в Курганской области до 30 июля.
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