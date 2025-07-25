Трамп заявил, что рассматривает введение вторичных санкций против России

Вашингтон может ввести вторичные санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции», — заявил Трамп, отвечая на вопросы прессы. Его слова приводит ТАСС. На уточнение, насколько вероятно введение таких ограничительных мер менее чем через 50 дней, президент США отметил: «Может быть». Трамп также оценил шансы заключения торговой сделки с Евросоюзом как «50 на 50».
Ранее Трамп уже заявлял, что США готовы ввести вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет достигнута сделка по Украине. По его словам, ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта составит около «100%», передает «Общественная служба новостей».
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