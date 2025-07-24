Сильный дождь подтопил некоторые магазины Кургана
новость из сюжетаРедкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду
В Кургане 25 июля подтопило несколько магазинов, среди которых оказался «Метрополис». С утра в городе идет сильный дождь. Об этом сообщается в соцсетях.
«Некоторые магазины подтопило. Среди них „Метрополис“ по Карла Маркса, 97Б», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». К посту прикреплено видео. На кадрах видно, что большая лужа находится рядом с холодильником, где лежит мороженое.
Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в городе идет сильный дождь. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Кроме того, затяжные дожди ожидаются в течении пяти дней.
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