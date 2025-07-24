24 июля 2025

В Кургане дождь подтопил магазины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильный дождь подтопил некоторые магазины Кургана
Сильный дождь подтопил некоторые магазины Кургана Фото:
новость из сюжета
Редкая гроза накрыла Курган и погрузила под воду

В Кургане 25 июля подтопило несколько магазинов, среди которых оказался «Метрополис». С утра в городе идет сильный дождь. Об этом сообщается в соцсетях.

«Некоторые магазины подтопило. Среди них „Метрополис“ по Карла Маркса, 97Б», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». К посту прикреплено видео. На кадрах видно, что большая лужа находится рядом с холодильником, где лежит мороженое.

Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в городе идет сильный дождь. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Кроме того, затяжные дожди ожидаются в течении пяти дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 25 июля подтопило несколько магазинов, среди которых оказался «Метрополис». С утра в городе идет сильный дождь. Об этом сообщается в соцсетях. «Некоторые магазины подтопило. Среди них „Метрополис“ по Карла Маркса, 97Б», — написано в telegram-канале «Короче, Курган». К посту прикреплено видео. На кадрах видно, что большая лужа находится рядом с холодильником, где лежит мороженое. Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в городе идет сильный дождь. Из-за непогоды автотранспорт глохнет на дороге. Кроме того, затяжные дожди ожидаются в течении пяти дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...