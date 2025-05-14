14 мая 2025

Случайный прохожий погиб после стрельбы в Осетии

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате стрельбы трое ранены и один погиб
В результате стрельбы трое ранены и один погиб Фото:

В городе Ардон (Северная Осетия) в результате стрельбы у автомойки погиб случайный прохожий, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал «Baza».

«В результате стрельбы пострадали три человека. Один из пострадавших — проходивший мимо 24-летний мужчина. Он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — сообщили в telegram-канале. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой и начал стрелять. Нападавшему удалось скрыться, на территории города и прилегающих районов введен план «Перехват».

В последнее время случаи стрельбы на улицах российских городов участились. Ранее в Екатеринбурге водитель открыл огонь после дорожного конфликта с девушкой, выстрелив несколько раз в сторону ее автомобиля. По данному факту полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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В городе Ардон (Северная Осетия) в результате стрельбы у автомойки погиб случайный прохожий, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал «Baza». «В результате стрельбы пострадали три человека. Один из пострадавших — проходивший мимо 24-летний мужчина. Он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — сообщили в telegram-канале. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой и начал стрелять. Нападавшему удалось скрыться, на территории города и прилегающих районов введен план «Перехват». В последнее время случаи стрельбы на улицах российских городов участились. Ранее в Екатеринбурге водитель открыл огонь после дорожного конфликта с девушкой, выстрелив несколько раз в сторону ее автомобиля. По данному факту полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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