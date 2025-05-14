Случайный прохожий погиб после стрельбы в Осетии

В городе Ардон (Северная Осетия) в результате стрельбы у автомойки погиб случайный прохожий, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал «Baza».
«В результате стрельбы пострадали три человека. Один из пострадавших — проходивший мимо 24-летний мужчина. Он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — сообщили в telegram-канале. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой и начал стрелять. Нападавшему удалось скрыться, на территории города и прилегающих районов введен план «Перехват».
В последнее время случаи стрельбы на улицах российских городов участились. Ранее в Екатеринбурге водитель открыл огонь после дорожного конфликта с девушкой, выстрелив несколько раз в сторону ее автомобиля. По данному факту полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
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