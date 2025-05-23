Власти Перми договорились с девелопером из Москвы об облике нового ЖК в Заостровке

В Перми застройкой под КРТ в микрорайоне Заостровка займется федеральная ГК
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Московской компании разрешили строить дома высотой до 25 этажей
Московской компании разрешили строить дома высотой до 25 этажей Фото:

В Перми утвердили проекты планировки и межевания земли в границах улиц Строителей — Водопроводной — бульвара Преображенского в микрорайоне Заостровка. Работы в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет выполнять столичная компания «Самолет», указано в соответствующем приказе краевого минимущества.

«На участке собираются возвести многоквартирные дома переменной этажности с жилой площадью без учета балконов и лоджий до 100,3 тысячи квадратных метров. Здесь также построят детский сад на 225 мест и многоуровневую парковку высотой в девять этажей. Общее число стояночных мест на территории будущего ЖК — 878», — со ссылкой на проектную документацию пишет «Новый компаньон».

Реализация проекта будет осуществляться в четыре этапа. Первую очередь — собираются сдать в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2027 года. Срок окончания всего строительства — не позднее четвертого квартала 2032-го.

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В Перми утвердили проекты планировки и межевания земли в границах улиц Строителей — Водопроводной — бульвара Преображенского в микрорайоне Заостровка. Работы в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет выполнять столичная компания «Самолет», указано в соответствующем приказе краевого минимущества. «На участке собираются возвести многоквартирные дома переменной этажности с жилой площадью без учета балконов и лоджий до 100,3 тысячи квадратных метров. Здесь также построят детский сад на 225 мест и многоуровневую парковку высотой в девять этажей. Общее число стояночных мест на территории будущего ЖК — 878», — со ссылкой на проектную документацию пишет «Новый компаньон». Реализация проекта будет осуществляться в четыре этапа. Первую очередь — собираются сдать в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2027 года. Срок окончания всего строительства — не позднее четвертого квартала 2032-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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