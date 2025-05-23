Появилось видео аварии микроавтобуса с детьми в Подмосковье

Момент аварии микроавтобуса с детьми в Подмосковье, случившейся на трассе М-12, попал на камеру видеорегистратора. Кадры с места происшествия появились в соцсетях и telegam-каналах.
«Ребенок погиб в ДТП на трассе М-12. Столкнулись микроавтобус и три легковушки. Еще шесть человек пострадали. Момент страшной аварии на трассе М-12 попал на камеру видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «Москва-24», опубликовавшем видео с места происшествия.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковыми авто. После этого он перевернулся.
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