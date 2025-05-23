23 мая 2025

Появилось видео аварии микроавтобуса с детьми в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Один ребенок, по предварительным данным, скончался в результате ДТП
Один ребенок, по предварительным данным, скончался в результате ДТП Фото:

Момент аварии микроавтобуса с детьми в Подмосковье, случившейся на трассе М-12, попал на камеру видеорегистратора. Кадры с места происшествия появились в соцсетях и telegam-каналах.

«Ребенок погиб в ДТП на трассе М-12. Столкнулись микроавтобус и три легковушки. Еще шесть человек пострадали. Момент страшной аварии на трассе М-12 попал на камеру видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «Москва-24», опубликовавшем видео с места происшествия. 

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковыми авто. После этого он перевернулся.

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Момент аварии микроавтобуса с детьми в Подмосковье, случившейся на трассе М-12, попал на камеру видеорегистратора. Кадры с места происшествия появились в соцсетях и telegam-каналах. «Ребенок погиб в ДТП на трассе М-12. Столкнулись микроавтобус и три легковушки. Еще шесть человек пострадали. Момент страшной аварии на трассе М-12 попал на камеру видеорегистратора», — сообщается в telegram-канале «Москва-24», опубликовавшем видео с места происшествия.  Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, микроавтобус столкнулся с двумя легковыми авто. После этого он перевернулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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