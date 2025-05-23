Школьники ЯНАО вынуждены встретить последний звонок в холодную и плохую погоду

В ЯНАО 24 мая – в день последних звонков — будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 18 метров в секунду, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«24 мая на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. По югу Пуровского района порывы 15-18 метров в секунду написано в telegram-канале ведомства.
Температура воздуха по Ямалу составит от 3 до -4 градусов. Так, в Салехарде столбик термометра установится на отметках от -1 до 3 градусов. На улице будет солнечно и без осадков. В Новом Уренгое погода будет хуже – температура от -4 до -1 градуса, переменная облачность, но без осадков. А вот в Ноябрьске ожидается мокрый снег, при температуре от -2 до 1 градуса и облачной погоде.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
В Салехарде определили даты проведения традиционных школьных праздников. Последний звонок состоится 24 мая, а выпускные балы для 11-х классов — 21 июня.
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