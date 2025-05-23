Суд оштрафовал пермского перевозчика за отказ предоставить информацию в УФАС

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало индивидуального предпринимателя за непредоставление информации по запросу ведомства в рамках расследования дела о картельном сговоре среди местных перевозчиков. Об этом сообщила в пресс-службе ведомства.
«Оштрафован участник картельного сговора <...>. Это грубое нарушение, поскольку оно посягает на установленный государством порядок <...>. Подготовка информации не требовала значительных временных затрат — все материалы, запрошенные у перевозчика, касались непосредственно его деятельности», — заявление замглавы Вероники Авлияровой опубликовано на сайте регионального управления ФАС России.
Проведенное расследование показало, что ИП Кенин А.В. и ООО «Автобан» заключили противозаконное соглашение, чтобы поддержать нужную цену на торгах по оказанию транспортных услуг одному из медучреждений. Решение антимонопольщиков о штрафе в 10 тысяч рублей перевозчик пробовал оспорить в Арбитражном суде Прикамья, но постановление УФАС оставили в силе.
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