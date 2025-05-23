Игроки хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска поблагодарили своих болельщиков за мощную поддержку в прошедшем сезоне, несмотря на поражение в финале Кубка Гагарина. Видеосообщения игроки выложили в telegram-канале команды.
«Хочу поблагодарить вас за невероятную поддержку, любовь, теплые слова, за ваши слезы. Сейчас результат такой, но мы станем сильнее — это однозначно. С вашей поддержкой и любовью мы будем двигаться к нашей заветной цели», — сказал капитан «Трактора» нападающий Владимир Ткачев.
Также теплыми словами к болельщикам поделился защитник Сергей Телегин. Он отметил, что с такой ошеломительной поддержкой фанатов "играть дорого стоит". Канадский же вратарь Закари Фукале поблагодарил болельщиков на русском,
Нападающий Василий Глотов подчеркнул, что атмосфера на домашних матчах и активность фан-зон давали игрокам дополнительную мотивацию. Он также добавил, что у них осталось "незаконченное дело" и вместе с фанатами команда завершит начатое.
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