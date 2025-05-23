23 мая 2025

На трассе Сургут-Нижневартовск ввели ограничения из-за ремонта моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения будут введены 26 мая
Ограничения будут введены 26 мая Фото:

На трассе Сургут-Нижневартовск ограничат движение с 175+600 по 176+750 километр. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе из-за ремонта моста, сообщили в управлении автодорог ХМАО.

«В связи с ремонтом моста на 176+094 километре автомобильной дороги Сургут-Нижневартовск будут введены ограничения. На участке с 175+600 по 176+750 километр, движение будет осуществляться по одной полосе со светофорным регулированием», — написано в telegram-канале ведомства.

Ограничения будут введены 26 мая. Как долго они продляться — неизвестно. Дорожники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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На трассе Сургут-Нижневартовск ограничат движение с 175+600 по 176+750 километр. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе из-за ремонта моста, сообщили в управлении автодорог ХМАО. «В связи с ремонтом моста на 176+094 километре автомобильной дороги Сургут-Нижневартовск будут введены ограничения. На участке с 175+600 по 176+750 километр, движение будет осуществляться по одной полосе со светофорным регулированием», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения будут введены 26 мая. Как долго они продляться — неизвестно. Дорожники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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