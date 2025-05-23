На трассе Сургут-Нижневартовск ввели ограничения из-за ремонта моста

На трассе Сургут-Нижневартовск ограничат движение с 175+600 по 176+750 километр. Автомобили смогут проезжать только по одной полосе из-за ремонта моста, сообщили в управлении автодорог ХМАО.
«В связи с ремонтом моста на 176+094 километре автомобильной дороги Сургут-Нижневартовск будут введены ограничения. На участке с 175+600 по 176+750 километр, движение будет осуществляться по одной полосе со светофорным регулированием», — написано в telegram-канале ведомства.
Ограничения будут введены 26 мая. Как долго они продляться — неизвестно. Дорожники просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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