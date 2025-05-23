23 мая 2025

В Челябинске на глазах у ГАИ сбили 87-летнюю пенсионерку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинскую пенсионерку сбили на пешеходном переходе, около которого дежурил наряд ДПС
Челябинскую пенсионерку сбили на пешеходном переходе, около которого дежурил наряд ДПС Фото:

В Челябинске на пешеходном переходе водитель сбил 87-летнюю женщину, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Это произошло рядом с дежурившим нарядом сотрудников ДПС, которые перекрыли дорогу из-за проходившего спортивного забега.

«Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 мая 2025 года около 09:30 часов вблизи дома 47 по ул. Чичерина. По предварительным данным, 44-летний мужчина совершил наезд на пешехода», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пешеход — 87-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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В Челябинске на пешеходном переходе водитель сбил 87-летнюю женщину, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Это произошло рядом с дежурившим нарядом сотрудников ДПС, которые перекрыли дорогу из-за проходившего спортивного забега. «Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 мая 2025 года около 09:30 часов вблизи дома 47 по ул. Чичерина. По предварительным данным, 44-летний мужчина совершил наезд на пешехода», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пешеход — 87-летняя женщина. Ее госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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