В Челябинске на пешеходном переходе водитель сбил 87-летнюю женщину, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Это произошло рядом с дежурившим нарядом сотрудников ДПС, которые перекрыли дорогу из-за проходившего спортивного забега.
«Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 мая 2025 года около 09:30 часов вблизи дома 47 по ул. Чичерина. По предварительным данным, 44-летний мужчина совершил наезд на пешехода», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пешеход — 87-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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