23 мая 2025

В Перми пять девочек попали в больницу после того, как одноклассник разобрал баллончик в школе

SHOT: увлажнитель для лица стал причиной отравления пяти школьниц в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети отравились в школе (архивное фото)
Дети отравились в школе (архивное фото) Фото:

В пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость. Пять девочек получили отравление средней тяжести и были доставлены в больницу. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«В одной из школ Перми произошел инцидент, в результате которого пять четвероклассниц получили отравление. Мальчик принес на урок популярный среди детей портативный увлажнитель для лица. Во время перемены девочки заинтересовались устройством и окружили одноклассника. Волнуясь от внимания, школьник попытался разобрать баллончик, чтобы показать его содержимое. В этот момент из увлажнителя вылилась едкая жидкость, которая начала испаряться. Десятилетние девочки, находившиеся рядом, почувствовали резкий запах, начали кашлять и задыхаться», — передает SHOT со ссылкой на источники.

Учительница оперативно упаковала флакон в плотный пакет. Родители отвезли детей в больницу. Врачи диагностировали у пострадавших отравление аэрозолем. После осмотра детей отпустили домой. Сейчас выясняется, что именно находилось внутри увлажнителя — не исключено, что мальчик самостоятельно залил в него неизвестное вещество.

Корреспондент URA.RU направил запросы в МВД и минздрав. Ответы ожидаются. 

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В пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость. Пять девочек получили отравление средней тяжести и были доставлены в больницу. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В одной из школ Перми произошел инцидент, в результате которого пять четвероклассниц получили отравление. Мальчик принес на урок популярный среди детей портативный увлажнитель для лица. Во время перемены девочки заинтересовались устройством и окружили одноклассника. Волнуясь от внимания, школьник попытался разобрать баллончик, чтобы показать его содержимое. В этот момент из увлажнителя вылилась едкая жидкость, которая начала испаряться. Десятилетние девочки, находившиеся рядом, почувствовали резкий запах, начали кашлять и задыхаться», — передает SHOT со ссылкой на источники. Учительница оперативно упаковала флакон в плотный пакет. Родители отвезли детей в больницу. Врачи диагностировали у пострадавших отравление аэрозолем. После осмотра детей отпустили домой. Сейчас выясняется, что именно находилось внутри увлажнителя — не исключено, что мальчик самостоятельно залил в него неизвестное вещество. Корреспондент URA.RU направил запросы в МВД и минздрав. Ответы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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