В Перми пять девочек попали в больницу после того, как одноклассник разобрал баллончик в школе

В пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость. Пять девочек получили отравление средней тяжести и были доставлены в больницу. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«В одной из школ Перми произошел инцидент, в результате которого пять четвероклассниц получили отравление. Мальчик принес на урок популярный среди детей портативный увлажнитель для лица. Во время перемены девочки заинтересовались устройством и окружили одноклассника. Волнуясь от внимания, школьник попытался разобрать баллончик, чтобы показать его содержимое. В этот момент из увлажнителя вылилась едкая жидкость, которая начала испаряться. Десятилетние девочки, находившиеся рядом, почувствовали резкий запах, начали кашлять и задыхаться», — передает SHOT со ссылкой на источники.
Учительница оперативно упаковала флакон в плотный пакет. Родители отвезли детей в больницу. Врачи диагностировали у пострадавших отравление аэрозолем. После осмотра детей отпустили домой. Сейчас выясняется, что именно находилось внутри увлажнителя — не исключено, что мальчик самостоятельно залил в него неизвестное вещество.
Корреспондент URA.RU направил запросы в МВД и минздрав. Ответы ожидаются.
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