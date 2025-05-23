Один из богатейших пермских депутатов откроет сеть мясных магазинов по оптовым ценам

В Кудымкаре (Пермский край) будет запущена новая сеть магазинов «Мясной». Первая торговая точка откроется в ближайшее время, а продукция будет продаваться по оптовым ценам. Об этом сообщил владелец мясокомбината «Петровский мясной дом» и депутат краевого заксобрания Алексей Петров.
«В Кудымкаре в скором времени заработает новая сеть мясных магазинов „Мясной“. Планируется открытие трех торговых точек, первая из которых заработает в ближайшее время. Продукция в магазинах будет продаваться по оптовым ценам. На текущем этапе расширение сети на территорию Перми не рассматривается», — рассказал Петров в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывал, что Петров — один из богатейших пермских депутатов, решил заработать на шоколаде. Он сообщил, что открывает новое производство. Компания будет делать колотый шоколад с ягодами и орехами в Кудымкаре, где базируется бизнес Петрова.
В январе, стало известно, что Петров планирует запустить на базе мясокомбината производство сыровяленых деликатесов, включая хамон. Продаваться они будут в фирменной сети магазинов «Петровский. Наши продукты».
В конце февраля на предприятии «Петровский мясной дом» установили две камеры для производства сыровяленого сервелата. Мощность каждой камеры составляет 200 кг в месяц. Один из сортов сервелата — коньячный.
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