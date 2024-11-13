13 ноября 2024

Один из богатейших пермских депутатов решил заработать на шоколаде

В Пермском крае открывается производство колотого шоколада с ягодами
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Петров вынашивает новые планы по расширению бизнеса
Алексей Петров вынашивает новые планы по расширению бизнеса Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров сообщил, что открывает новое производство. Его компания будет делать колотый шоколад с ягодами и орехами в Кудымкаре, где базируется бизнес Петрова.

«Петров наладит выпуск колотого шоколада с ягодами и расширит свое действующее производство сыра в Кудымкаре. Колотый шоколад станут выпускать с добавками клюквы, брусники, орехов и других местных продуктов. В будущем Алексей Петров рассчитывает изготавливать шоколад и в виде нацио­нальных коми-пермяцких фигур», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Пока в зданиях, где будут производить шоколад, идет реконструкция. На предприятии откроют и демонстрационный зал, где процесс изготовления сыра и шоколада будут показывать туристам.

Петров учредитель ООО «Маркетинг», которое управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) Петров вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края.

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Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров сообщил, что открывает новое производство. Его компания будет делать колотый шоколад с ягодами и орехами в Кудымкаре, где базируется бизнес Петрова. «Петров наладит выпуск колотого шоколада с ягодами и расширит свое действующее производство сыра в Кудымкаре. Колотый шоколад станут выпускать с добавками клюквы, брусники, орехов и других местных продуктов. В будущем Алексей Петров рассчитывает изготавливать шоколад и в виде нацио­нальных коми-пермяцких фигур», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Пока в зданиях, где будут производить шоколад, идет реконструкция. На предприятии откроют и демонстрационный зал, где процесс изготовления сыра и шоколада будут показывать туристам. Петров учредитель ООО «Маркетинг», которое управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) Петров вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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