Один из богатейших пермских депутатов решил заработать на шоколаде

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров сообщил, что открывает новое производство. Его компания будет делать колотый шоколад с ягодами и орехами в Кудымкаре, где базируется бизнес Петрова.
«Петров наладит выпуск колотого шоколада с ягодами и расширит свое действующее производство сыра в Кудымкаре. Колотый шоколад станут выпускать с добавками клюквы, брусники, орехов и других местных продуктов. В будущем Алексей Петров рассчитывает изготавливать шоколад и в виде национальных коми-пермяцких фигур», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Пока в зданиях, где будут производить шоколад, идет реконструкция. На предприятии откроют и демонстрационный зал, где процесс изготовления сыра и шоколада будут показывать туристам.
Петров учредитель ООО «Маркетинг», которое управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) Петров вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края.
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