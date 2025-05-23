Мэр Челябинска Лошкин обратился к выпускникам в честь последних звонков

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился с поздравлениями к выпускникам, педагогам и родителям в честь последних звонков. Слова напутствия и пожелания он написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю вас с одним из самых трогательных праздников – Последним звонком! Он полон волнений и ожиданий, прощания с детством и первых шагов во взрослую жизнь», — говорится в сообщении.
Мэр пожелал выпускникам успешно справиться с предстоящими экзаменами, выразил благодарность учителям за самоотверженный труд. Отдельно он отметил роль родителей.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сотрудники полиции и Госавтоинспекции усилили меры контроля для обеспечения безопасности в связи с проведением последних звонков в образовательных учреждениях региона. Инспекторы ДПС проводят проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения.
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