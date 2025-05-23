23 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин обратился к выпускникам в честь последних звонков

Мэр Челябинска Лошкин поздравил выпускников с последним звонком
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский мэр Алексей Лошкин поблагодарил учителей и родителей за воспитание подрастающего поколения
Челябинский мэр Алексей Лошкин поблагодарил учителей и родителей за воспитание подрастающего поколения Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился с поздравлениями к выпускникам, педагогам и родителям в честь последних звонков. Слова напутствия и пожелания он написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю вас с одним из самых трогательных праздников – Последним звонком! Он полон волнений и ожиданий, прощания с детством и первых шагов во взрослую жизнь», — говорится в сообщении.

Мэр пожелал выпускникам успешно справиться с предстоящими экзаменами, выразил благодарность учителям за самоотверженный труд. Отдельно он отметил роль родителей.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сотрудники полиции и Госавтоинспекции усилили меры контроля для обеспечения безопасности в связи с проведением последних звонков в образовательных учреждениях региона. Инспекторы ДПС проводят проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился с поздравлениями к выпускникам, педагогам и родителям в честь последних звонков. Слова напутствия и пожелания он написал в своем telegram-канале. «Поздравляю вас с одним из самых трогательных праздников – Последним звонком! Он полон волнений и ожиданий, прощания с детством и первых шагов во взрослую жизнь», — говорится в сообщении. Мэр пожелал выпускникам успешно справиться с предстоящими экзаменами, выразил благодарность учителям за самоотверженный труд. Отдельно он отметил роль родителей. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области сотрудники полиции и Госавтоинспекции усилили меры контроля для обеспечения безопасности в связи с проведением последних звонков в образовательных учреждениях региона. Инспекторы ДПС проводят проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения.
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