23 мая 2025

В пермском санатории массово отравились дети

В пермском санатории «Орленок» зарегистрирована вспышка ОКИ среди детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики оказывают амбулаторную помощь пострадавшим детям
Медики оказывают амбулаторную помощь пострадавшим детям Фото:

В санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены.

«В санатории „Орленок“ Пермского края у 35 детей выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ). Инцидент произошел утром 24 мая — всем пострадавшим оказывают амбулаторную медицинскую помощь», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Точная причина отравления пока не установлена. На территории санатория совместно с Роспотребнадзором проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ведомство проверяет возможные источники заражения, включая качество воды и пищеблок.

Корреспондент URA.RU направил запросы в региональный минздрав и Роспотребнадзор для уточнения состояния детей и источника инфекции. Ответы ожидаются. 

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В санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены. «В санатории „Орленок“ Пермского края у 35 детей выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ). Инцидент произошел утром 24 мая — всем пострадавшим оказывают амбулаторную медицинскую помощь», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Точная причина отравления пока не установлена. На территории санатория совместно с Роспотребнадзором проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ведомство проверяет возможные источники заражения, включая качество воды и пищеблок. Корреспондент URA.RU направил запросы в региональный минздрав и Роспотребнадзор для уточнения состояния детей и источника инфекции. Ответы ожидаются. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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