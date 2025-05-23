В пермском санатории массово отравились дети

В санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены.
«В санатории „Орленок“ Пермского края у 35 детей выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ). Инцидент произошел утром 24 мая — всем пострадавшим оказывают амбулаторную медицинскую помощь», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Точная причина отравления пока не установлена. На территории санатория совместно с Роспотребнадзором проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Ведомство проверяет возможные источники заражения, включая качество воды и пищеблок.
Корреспондент URA.RU направил запросы в региональный минздрав и Роспотребнадзор для уточнения состояния детей и источника инфекции. Ответы ожидаются.
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