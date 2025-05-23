23 мая 2025

Концертный зал с амфитеатром и набережной в Тобольске: Александр Моор дал старт масштабному строительству

Губернатор Моор посетил строительную площадку концертного зала в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор посетил строительную площадку концертного зала в Тобольске
Александр Моор посетил строительную площадку концертного зала в Тобольске Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел строительную площадку концертного зала в Тобольске. По словам главы региона, появление такого объекта в городе позволит проводить крупные фестивали и приглашать ведущие творческие коллективы страны.

«Это будет современный многофункциональный концертный зал, которых позволит проводить в городе Тобольске большое количество разных мероприятий, больших фестивалей. В том числе с возможностью выступления ведущих творческих коллективов России», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU с места события.

Кроме концертного зала создана уникальная концепция благоустройства прилегающей территории с большим амфитеатром. Также будет благоустроена часть прилегающей набережной, чтобы сформировать гармоничный и красивый ансамбль.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел строительную площадку концертного зала в Тобольске. По словам главы региона, появление такого объекта в городе позволит проводить крупные фестивали и приглашать ведущие творческие коллективы страны. «Это будет современный многофункциональный концертный зал, которых позволит проводить в городе Тобольске большое количество разных мероприятий, больших фестивалей. В том числе с возможностью выступления ведущих творческих коллективов России», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU с места события. Кроме концертного зала создана уникальная концепция благоустройства прилегающей территории с большим амфитеатром. Также будет благоустроена часть прилегающей набережной, чтобы сформировать гармоничный и красивый ансамбль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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