Концертный зал с амфитеатром и набережной в Тобольске: Александр Моор дал старт масштабному строительству

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел строительную площадку концертного зала в Тобольске. По словам главы региона, появление такого объекта в городе позволит проводить крупные фестивали и приглашать ведущие творческие коллективы страны.
«Это будет современный многофункциональный концертный зал, которых позволит проводить в городе Тобольске большое количество разных мероприятий, больших фестивалей. В том числе с возможностью выступления ведущих творческих коллективов России», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU с места события.
Кроме концертного зала создана уникальная концепция благоустройства прилегающей территории с большим амфитеатром. Также будет благоустроена часть прилегающей набережной, чтобы сформировать гармоничный и красивый ансамбль.
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