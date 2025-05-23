На Плотинке в Екатеринбурге проходит 14-й фестиваль барбекю. В этом году в нем принимают участие 14 заведений города. О том, как проходит самое мясное мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
Посетить фестиваль и поучаствовать в мастер-классах пришли толпы горожан. Очереди начались с самого входа. «Каждого посетителя проверяют с металлодетектором», — рассказал корреспондент URA.RU.
Также в Историческом сквере развернули «Сырную улицу» с разными ларьками. Среди продукции можно найти разные виды сыра, меда, паштеты, лимонады и другие напитки, орехи, ягоды в карамели и пряники. Есть и «Место мастеров», где гости смогут найти ароматические свечи, мягкие игрушки, украшения, тапочки и мягкую обувь.
Одним из главных событий станет соревнование кулинаров. Фестиваль продлится 24 и 25 мая с 10:00 до 22:00, вход свободный.
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