«Это недопустимый подход к воспитанию ребенка»: Тодоренко «прилетело» от психолога

Телеведущая Регина Тодоренко снова угодила в скандал. На этот раз из-за своих методов «воспитания» сына. Жена Влада Топалова заявила, что помыла младшему сыну рот с мылом после того, как он начал подбирать еду с пола. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с URA.RU заявила, что это недопустимый формат воспитания беззащитного малыша.
«Подобный подход не является допустимым с точки зрения детской психологии. Использование методов наказания, связанных с физическим или сенсорным дискомфортом (как в случае с мылом в рот), может иметь негативные последствия для психоэмоционального развития ребенка и нарушает принципы уважительного воспитания», — говорит эксперт.
Психолог объясняет: метод Тодоренко может серьезно ударить по психике ребенка. А именно, мыло во рту — это не «урок» от матери, а «унижение, страх, ощущение стыда, боли и непонимания». Из-за такого действия у ребенка рушатся связи с родителями.
«Формируется страх перед родителем, а не понимание причинно-следственной связи. Такой опыт не учит ребенка почему нельзя есть с пола, а лишь вызывает тревожность и подрывает доверие. Ребенок даже может „улыбаться“, но это нередко защитная реакция на стресс — не стоит воспринимать это как показатель „непрошибаемости“», — пояснила Дугенцова.
Вместо откровенного насилия над мальчиком, которому еще нет и трех лет, нужно было применять другие методы воспитания. В частности: для начала спокойно и многократно объяснить, почему так делать не надо. Без страха и отвращения. Ребенку необходимо показать, как же надо делать правильно — то есть дать альтернативу.
«Уберите доступ к полу: физическая среда влияет на поведение. Если малыш ест с пола, то есть пол должен быть чистым или еда убрана. Включайте в игру и ритуалы, ведь детям легче запоминать правила через ролевые сценарии и сказки. Следите за реакцией. Если ребенок делает это с особым выражением, возможно, это способ привлечения внимания. Тогда важно пересмотреть, как он получает ваше внимание в обычное время», — рекомендует Дарья Дугенцова.
Если даже после этого проблема сохраняется, стоит обратиться к детскому психологу. Иногда за таким поведением стоят сенсорные особенности, тревожность или дефицит взаимодействия.
Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей: в декабре 2018-го на свет появился Михаил, а Мирослав родился в июле 2022 года. По слухам, сейчас телеведущая ждет третьего малыша.
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