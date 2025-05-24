«Краснодар» прервал серию «Зенита», впервые став чемпионом РФ по футболу

«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
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«Краснодар» стал победителем Российской премьер-лиги, прервав серию побед «Зенита»
«Краснодар» стал победителем Российской премьер-лиги, прервав серию побед «Зенита» Фото:

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Клуб занял первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025.

«Сегодня, 24 мая, завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Чемпионом России по футболу впервые в истории стал „Краснодар“», — сообщил Sport24. В заключительном, 30-м туре чемпионата команда из Краснодара одержала уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 и набрала 67 очков, опередив ближайшего конкурента — санкт-петербургский «Зенит», набравший 66 очков.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил спортсменов с победой. «Поздравляю команду, всех болельщиков с этим выдающимся достижением! Особенно приятно, что весомый вклад в итоговый результат внесли воспитанники „Краснодара“», — отметил он в своем telegram-канале.

«Краснодар» обеспечил себе чемпионский титул благодаря голам Джона Кордобы, Никиты Кривцова и Эдуарда Сперцяна, которые отличились в решающем матче последнего тура. «Зенит», несмотря на победу в своем матче, уступил первое место краснодарцам всего на один балл. Таким образом, впервые с 2018 года чемпионом России стал не «Зенит».

Российская премьер-лига (РПЛ) является ведущим футбольным чемпионатом страны. С сезона 2018/19 соревнование носит текущее наименование, сменив прежнее — Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Турнирный сезон традиционно стартует в июле и завершается в мае следующего года. По итогам 30 туров Российской премьер-лиги определяется обладатель чемпионского титула.

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Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Клуб занял первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025. «Сегодня, 24 мая, завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Чемпионом России по футболу впервые в истории стал „Краснодар“», — сообщил Sport24. В заключительном, 30-м туре чемпионата команда из Краснодара одержала уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 и набрала 67 очков, опередив ближайшего конкурента — санкт-петербургский «Зенит», набравший 66 очков. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил спортсменов с победой. «Поздравляю команду, всех болельщиков с этим выдающимся достижением! Особенно приятно, что весомый вклад в итоговый результат внесли воспитанники „Краснодара“», — отметил он в своем telegram-канале. «Краснодар» обеспечил себе чемпионский титул благодаря голам Джона Кордобы, Никиты Кривцова и Эдуарда Сперцяна, которые отличились в решающем матче последнего тура. «Зенит», несмотря на победу в своем матче, уступил первое место краснодарцам всего на один балл. Таким образом, впервые с 2018 года чемпионом России стал не «Зенит». Российская премьер-лига (РПЛ) является ведущим футбольным чемпионатом страны. С сезона 2018/19 соревнование носит текущее наименование, сменив прежнее — Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Турнирный сезон традиционно стартует в июле и завершается в мае следующего года. По итогам 30 туров Российской премьер-лиги определяется обладатель чемпионского титула.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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