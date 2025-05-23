В Нефтеюганске (ХМАО) 21-летний мужчина получил тяжелые травмы после наезда автомобиля Volkswagen. Пострадавший пересекал пешеходный переход на самокате на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Юганск».
«21-летний парень попал под автомобиль Volkswagen, пересекая пешеходный переход на самокате на запрещающий свет светофора. Молодого человека доставили в ОКБ имени Яцкив в тяжелом состоянии», — сообщают очевидцы.
ДТП произошло 24 мая. Как сообщают свидетели произошедшего ,самокатчик был в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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