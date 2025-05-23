23 мая 2025

В ХМАО самокатчик получил серьезные травмы в ДТП с автомобилем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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21-летний мужчина на самокате возможно был пьян
21-летний мужчина на самокате возможно был пьян Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 21-летний мужчина получил тяжелые травмы после наезда автомобиля Volkswagen. Пострадавший пересекал пешеходный переход на самокате на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Юганск».

«21-летний парень попал под автомобиль Volkswagen, пересекая пешеходный переход на самокате на запрещающий свет светофора. Молодого человека доставили в ОКБ имени Яцкив в тяжелом состоянии», — сообщают очевидцы.

ДТП произошло 24 мая. Как сообщают свидетели произошедшего ,самокатчик был в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) 21-летний мужчина получил тяжелые травмы после наезда автомобиля Volkswagen. Пострадавший пересекал пешеходный переход на самокате на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Юганск». «21-летний парень попал под автомобиль Volkswagen, пересекая пешеходный переход на самокате на запрещающий свет светофора. Молодого человека доставили в ОКБ имени Яцкив в тяжелом состоянии», — сообщают очевидцы. ДТП произошло 24 мая. Как сообщают свидетели произошедшего ,самокатчик был в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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