Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены 14 беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шапша заявил, что пострадавших в ходе атаки, предварительно, не обнаружено
Шапша заявил, что пострадавших в ходе атаки, предварительно, не обнаружено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Калужской областью в ночь на 25 мая ликвидировали 14 дронов армии Украины. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. В частности, два дрона уничтожили на окраинах Обнинска, три — в Сухиничском районе, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком районе. На всех этих участках работают оперативники.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Туле один из дронов ВСУ упал во дворе жилого дома на улице Металлургов: в трех многоквартирных домах было повреждено остекление. Пострадавших не обнаружено. Глава региона уточнил, что атака беспилотников на территорию области продолжается, а средства ПВО отражают удара, передает деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Калужской областью в ночь на 25 мая ликвидировали 14 дронов армии Украины. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. В частности, два дрона уничтожили на окраинах Обнинска, три — в Сухиничском районе, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком районе. На всех этих участках работают оперативники. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Туле один из дронов ВСУ упал во дворе жилого дома на улице Металлургов: в трех многоквартирных домах было повреждено остекление. Пострадавших не обнаружено. Глава региона уточнил, что атака беспилотников на территорию области продолжается, а средства ПВО отражают удара, передает деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...