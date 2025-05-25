Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены 14 беспилотников ВСУ

Над Калужской областью в ночь на 25 мая ликвидировали 14 дронов армии Украины. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. В частности, два дрона уничтожили на окраинах Обнинска, три — в Сухиничском районе, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком районе. На всех этих участках работают оперативники.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Туле один из дронов ВСУ упал во дворе жилого дома на улице Металлургов: в трех многоквартирных домах было повреждено остекление. Пострадавших не обнаружено. Глава региона уточнил, что атака беспилотников на территорию области продолжается, а средства ПВО отражают удара, передает деловое издание «Взгляд».
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