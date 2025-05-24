Жестокая драка произошла в Троицке (Челябинская область) на улице Гагарина, возле кафе «Wаурма». Группа подростков избила парня, и по словам очевидцев, среди них были дети мигрантов. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.
«Они били его ногами по голове и телу, пока он лежал на земле. Все происходило прямо на улице, на виду у прохожих и детей. Судя по всему, нападавшие были пьяны. У избитого парня шла кровь из носа, вероятно, у него сотрясение мозга», — рассказывают очевидцы в группе «Подслушано Троицк» в соцсети в «ВКонтакте».
Свидетели отмечают «звериную жестокость» компании. Некоторые из них смеялись и выглядели довольными. Расправу над молодым человеком остановили проезжающие водители. На видео попал только финал драки, когда агрессорам начали делать замечания и разнимать.
По версии жителей, причиной избиения мог стать неформальный вид юноши. Молодой человек отрастил длинные волосы, что могло стать поводом для нападения хулиганов.
Мама пострадавшего молодого человека поблагодарила неравнодушных жителей, которые помогли спасти ее сына. По ее словам, она сделает все возможное, чтобы наказать нападавших.
«Не ваше дело, как выглядит мой ребёнок. Может воспитывать лучше своих. За сына они ответят. Заявление в полицию будет подано», — написала в сообществе хейтерам мать пострадавшего Ольга Ращектаева.
В полиции Троицка происшествие зарегистрировали, проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Сотрудники полиции призывают всех соблюдать закон и порядок, а также быть терпимее друг к другу.
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