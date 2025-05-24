В Верхней Пышме (Свердловская область) 12-летний мальчик получил ножевое ранение после ссоры с друзьями. Об инциденте рассказали в МО МВД России по Свердловской области.
"Все трое парней, по предварительным данным, на протяжении длительного времени поддерживали дружеские отношения. В тот день они шли в гости к бабушке одного из них. По пути один из школьников ради баловства стал, якобы, оскорблять нелестными словами своего приятеля. Сначала завязалась драка, а ее финалом стало ранение складным ножом", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Личности всех участвовавших в инциденте мальчиков известны, ранее они не состояли на учете. ПДН готовит документы для возбуждения административного дела по статье 5.5 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребенка). Также напавшего планируют поставить на учет. В школу №?33, где обучаются подростки, будет направлено официальное уведомление с требованием организовать профилактические мероприятия. По итогам разбирательства полиция примет процессуальное решение.
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