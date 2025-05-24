В ХМАО за сутки затопило 24 участка, 2 СНТ и дачный дом

За прошедшие сутки паводковыми водами в ХМАО суммарно затопило 24 приусадебных участка, два СНТ и один дачный дом. Больше всего подтоплений в Нижневартовске и Нижневартовском районе — 15 участков, два СНТ и дачный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре.
«На реке Вандрас в Салыме за сутки без динамики. На реке Нижневартовске за сутки +6 участков +СНТ. На реке Ватинский Еган в Мегионе за сутки без динамики. На протоке Лангепас в Лангепасе за сутки +9 участков. На реке Обь в. Зайцевой Речке за сутки +9 участков, +дачный дом,+ СНТ», — написано на сайте ведомства.
Всего в ХМАО сейчас подтоплены 227 приусадебных участков,19 СНТ и один дачный дом. Из них 106 участков, 17 СНТ и дачный дом находятся в Нижневартовске и Нижневартовском районе. При этом за последние сутки Обь отступила на три сантиметра.
Так в мэрии Нижневартовского района сообщили, что уровень Оби находится на отметке в 924 сантиметра (-3 см за сутки), уровень реки Вах у села Ларьяк — на 581 сантиметр (+8 см), у Большетархово — 795 сантиметра (+2 см), уровень Агана составляет 509 сантиметров (-1 см). Сейчас на один жилой дом не подтоплен, нарушения жизнедеятельности населения нет.
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