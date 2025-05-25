Магнитные бури 26 мая 2025: ждать удара или можно выдохнуть

Май изрядно потрепал нервы метеозависимым — головные боли, усталость, бессонные ночи стали спутником для многих в этом месяце. Но впереди еще целая неделя. Что ждать от 26 мая 2025 и каким будет финал месяца — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 25-26 мая 2025
Ночью 25 мая на Солнце произошел мощный выброс энергии — вспышка, которую специалисты отнесли к максимальному классу. Однако никаких последствий это событие не принесло, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. По сути, речь идет об очередной активности на Солнце, которая осталась в пределах его атмосферы. Ученые наблюдают за этой зоной, потому что она уже «отмечалась» вспышкой и ранее. Пока что речь идет о небольшой серии событий, но до опасного уровня им далеко.
При этом вспышка была направлена не на Землю. Также не было зафиксировано ни выброса солнечной плазмы, ни потока опасных частиц, которые могли бы вызвать магнитные бури. То есть, несмотря на громкое название, все осталось спокойным. Солнечная активность в этом участке сохраняется, и в течение ближайших суток возможны новые вспышки. Но на данный момент опасности для Земли нет.
Прогноз на 26 мая: вероятность магнитной бури
По свежим данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 26 мая 2025 года магнитосфера Земли в основном будет спокойной. Вот как распределяются вероятности:
- Спокойная магнитосфера — 63%
- Геомагнитные возмущения — 25%
- Магнитная буря — 12%
Цифра в 12% — это низкий риск. Большинство дней в году проходят с примерно таким уровнем угрозы. Геомагнитный индекс на 26 мая ожидается в районе 3,5 баллов — это «зеленый» уровень, то есть ситуация стабильна. Так что никаких резких скачков активности в ближайшие сутки не ожидается.
Прогноз до конца мая: когда ждать бурю
Но не все так просто. Уже 29 мая ожидается магнитная буря. Геомагнитный индекс поднимется до пяти баллов — это пороговое значение для начала бури. Такая активность обычно отмечается оранжевым уровнем, то есть уже не норма, но и не экстремум.
- 29 мая — 5 баллов, буря средней силы.
- 30 мая — уровень также около 5 баллов, ситуация остается напряженной.
- 31 мая — снова «зеленый» уровень, то есть активность спадет.
Важно помнить: прогноз может меняться буквально за пару часов. Все зависит от поведения Солнца. Поэтому метеочувствительным людям и операторам наземной техники стоит быть начеку в районе 29–30 мая.
Атмосферное давление 26 мая 2025
Нельзя забывать и про обычную погоду. Например, атмосферное давление также способно влиять на самочувствие.
- В Москве сегодня — 754 мм рт. ст. Это нормальное значение, не должно вызывать сильного дискомфорта.
- В Санкт-Петербурге — 761 мм рт. ст., что уже немного выше нормы. Для метеозависимых людей это может ощущаться как давление.
Комбинация погодных факторов, включая магнитные бури, солнечные вспышки, атмосферное давление и влажность — все это может влиять на самочувствие в комплексе, но не по отдельности.
Как перестать страдать от магнитных бурь
Ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури напрямую на здоровье. Официально — нет. Но метеозависимые люди все же нередко чувствуют недомогание в «бурные» дни: головную боль, раздражительность, упадок сил. Вот несколько простых способов, которые помогут легче пережить такие периоды:
- Высыпайтесь. Полноценный сон — лучший способ восстановить организм. Особенно важно ложиться до полуночи.
- Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает усталость и головную боль.
- Сократите кофе и алкоголь. Они нагружают сосуды и могут ухудшить самочувствие.
- Гуляйте. Даже 20 минут на свежем воздухе помогут снять напряжение.
- Не читайте тревожные новости. Нередко «буря» происходит не в атмосфере, а в голове — тревожность и внушаемость тоже влияют на самочувствие.
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