В Верхней Пышме возбудили уголовное дело после ранения 12-летнего мальчика

В Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения 12-летнего мальчика, которое он получил после ссоры с друзьями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«Вечером 24 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Петрова в городе Верхней Пышме 12-летнему мальчику причинено ножевое ранение в области спины. По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел вечером 24 мая. Трое парней шли в гости к бабушке одного из них. Пострадавший якобы в шутку начал оскорблять товарища, после этого у них завязалась драка. Закончилось все ножевым ранением складным ножом. Ранее мальчики не состояли на учете.
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