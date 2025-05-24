24 мая 2025

В Верхней Пышме возбудили уголовное дело после ранения 12-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик получил ранение складным ножом
Мальчик получил ранение складным ножом Фото:

В Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения 12-летнего мальчика, которое он получил после ссоры с друзьями. Об этом  сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Вечером 24 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Петрова в городе Верхней Пышме 12-летнему мальчику причинено ножевое ранение в области спины. По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Трое парней шли в гости к бабушке одного из них. Пострадавший якобы в шутку начал оскорблять товарища, после этого у них завязалась драка. Закончилось все ножевым ранением складным ножом. Ранее мальчики не состояли на учете.

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В Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения 12-летнего мальчика, которое он получил после ссоры с друзьями. Об этом  сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Вечером 24 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Петрова в городе Верхней Пышме 12-летнему мальчику причинено ножевое ранение в области спины. По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 24 мая. Трое парней шли в гости к бабушке одного из них. Пострадавший якобы в шутку начал оскорблять товарища, после этого у них завязалась драка. Закончилось все ножевым ранением складным ножом. Ранее мальчики не состояли на учете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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