Детям из малоимущих семей вручили билеты с надписью «бедолага» в Чите

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В Чите детям вручили билеты в цирк с надписью «Бедолага», пишет Mash
В Чите детям вручили билеты в цирк с надписью «Бедолага», пишет Mash Фото:

В Чите детям из малоимущих семей во время распределения пригласительных на выступление питерского цирка-шапито «Огни манежа» вручили билеты на цирковое представление с унизительной надписью «Бедолага». Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Билеты с надписью „Бедолага“ вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой сюрпрайз оформила администрация приезжего Питерского цирка „Огни манежа“», — сообщил Mash. Уточняется, что социальные службы города запросили 17 бесплатных билетов для детей из нуждающихся семей, однако получили только семь, причем с оскорбительной надписью.

По словам администрации цирка, руководство не было осведомлено о подобной маркировке билетов. Там отметили, что промаркировала подобным образом билеты одна из кассирш, которая намеревалась их отдать своим знакомым. Однако произошла путаница. После инцидента женщина была уволена.

В социальных службах Читы после получения билетов провели внутреннее обсуждение и пришли к выводу, что идти по таким пригласительным недопустимо. В итоге от посещения циркового представления отказались.

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В Чите детям из малоимущих семей во время распределения пригласительных на выступление питерского цирка-шапито «Огни манежа» вручили билеты на цирковое представление с унизительной надписью «Бедолага». Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Билеты с надписью „Бедолага“ вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой сюрпрайз оформила администрация приезжего Питерского цирка „Огни манежа“», — сообщил Mash. Уточняется, что социальные службы города запросили 17 бесплатных билетов для детей из нуждающихся семей, однако получили только семь, причем с оскорбительной надписью. По словам администрации цирка, руководство не было осведомлено о подобной маркировке билетов. Там отметили, что промаркировала подобным образом билеты одна из кассирш, которая намеревалась их отдать своим знакомым. Однако произошла путаница. После инцидента женщина была уволена. В социальных службах Читы после получения билетов провели внутреннее обсуждение и пришли к выводу, что идти по таким пригласительным недопустимо. В итоге от посещения циркового представления отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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