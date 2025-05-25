Детям из малоимущих семей вручили билеты с надписью «бедолага» в Чите

В Чите детям из малоимущих семей во время распределения пригласительных на выступление питерского цирка-шапито «Огни манежа» вручили билеты на цирковое представление с унизительной надписью «Бедолага». Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Билеты с надписью „Бедолага“ вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой сюрпрайз оформила администрация приезжего Питерского цирка „Огни манежа“», — сообщил Mash. Уточняется, что социальные службы города запросили 17 бесплатных билетов для детей из нуждающихся семей, однако получили только семь, причем с оскорбительной надписью.
По словам администрации цирка, руководство не было осведомлено о подобной маркировке билетов. Там отметили, что промаркировала подобным образом билеты одна из кассирш, которая намеревалась их отдать своим знакомым. Однако произошла путаница. После инцидента женщина была уволена.
В социальных службах Читы после получения билетов провели внутреннее обсуждение и пришли к выводу, что идти по таким пригласительным недопустимо. В итоге от посещения циркового представления отказались.
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