24 мая 2025

19-летняя девушка погибла в страшной аварии на трассе Челябинск — Троицк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работала следственно-оперативная группа ОМВД России по Еманжелинскому району
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа ОМВД России по Еманжелинскому району Фото:

На 57-м километре трассы Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка «Газели». Об аварии сообщает Госавтоинспекция региона

«21-летний водитель грузовой Газели не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение. В результате аварии девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть девушки в машине скорой помощи», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. 

На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка, изучаются записи с видеорегистраторов и показания свидетелей.

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На 57-м километре трассы Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка «Газели». Об аварии сообщает Госавтоинспекция региона «21-летний водитель грузовой Газели не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение. В результате аварии девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть девушки в машине скорой помощи», — отмечает ведомство в своем telegram-канале.  На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка, изучаются записи с видеорегистраторов и показания свидетелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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