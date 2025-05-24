На 57-м километре трассы Челябинск — Троицк в Еманжелинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажирка «Газели». Об аварии сообщает Госавтоинспекция региона
«21-летний водитель грузовой Газели не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение. В результате аварии девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть девушки в машине скорой помощи», — отмечает ведомство в своем telegram-канале.
На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии стало превышение безопасной скорости движения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проводится проверка, изучаются записи с видеорегистраторов и показания свидетелей.
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