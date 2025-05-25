Ямальские ЗАГСы вышли на работу в выходной день, чтобы провести десятки свадеб

На Ямале в воскресенье в свой выходной день сотрудники ЗАГС провели регистрацию брака для 58 пар. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС ЯНАО. Поводом стала особенная дата 25 мая.
«Сегодня особенный день для влюбленных сердец Ямала. Несмотря на то, что на календаре воскресенье, ямальские ЗАГСы встречали молодоженов! 58 счастливых пар создали свои семьи», — сообщили вtelegram-канале ведомства.
В Ноябрьске молодожены были отмечены памятными юбилейными медалями. Супружеские пары, зарегистрировавшие брак в 2025 году до 25 мая, имеют возможность получить памятные юбилейные медали, обратившись в отдел ЗАГС Ноябрьска.
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