Главврач свердловской больницы назвала причину рака губы

Свердловский главврач Харитонова: отказ от курения спасет от рака губы и языка

26 мая 2025 в 10:25 Размер текста - 17 +

Марина Харитонова призывает отказаться от курения, чтобы не провоцировать онкологические болезни полости рта Фото: пресс-служба Свердловской областной стоматологической поликлиники Регулярное курение значительно повышает вероятность формирования предраковых изменений, включая лейкоплакию, а также способствует развитию онкологических заболеваний, таких как рак губ, языка и гортани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областной стоматологической поликлиники. «Хотя табакокурение чаще ассоциируется с болезнями легких и гипертонией, его влияние на полость рта нельзя недооценивать. Табачный дым воздействует непосредственно на слизистую оболочку полости рта, вызывая сухость полости рта, воспаление и создает условия для развития опасных бактерий. Курение оказывает значительное негативное воздействие на здоровье полости рта, провоцируя целый ряд заболеваний — от стоматита до предраковых состояний», — отметила главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ в УрФО, профессор Марина Харитонова. По словам медика, курение негативно влияет на состояние полости рта по целому ряду параметров. В частности, оно может искажать вкусовые восприятия, в результате чего пища кажется более соленой или сладкой, что потенциально увеличивает вероятность развития диабета и артериальной гипертонии. «Отказ от курения помогает восстановить вкусовые ощущения, уменьшить налет и неприятный запах, нормализовать выработку слюны и снизить риск серьезных заболеваний полости рта. Это один из самых эффективных способов сохранить здоровье полости рта и снизить риски серьезных заболеваний», — подчеркнула Харитонова. Кроме того, у курящих людей чаще наблюдается формирование темного налета на зубах, появление неприятного запаха изо рта и ощущение сухости, что способствует повышенному риску возникновения кариеса. Постоянное воздействие высоких температур и канцерогенных веществ, содержащихся в табачном дыме, провоцирует воспалительные процессы в тканях ротовой полости, способствуя развитию гингивита и пародонтита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регулярное курение значительно повышает вероятность формирования предраковых изменений, включая лейкоплакию, а также способствует развитию онкологических заболеваний, таких как рак губ, языка и гортани. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской областной стоматологической поликлиники. «Хотя табакокурение чаще ассоциируется с болезнями легких и гипертонией, его влияние на полость рта нельзя недооценивать. Табачный дым воздействует непосредственно на слизистую оболочку полости рта, вызывая сухость полости рта, воспаление и создает условия для развития опасных бактерий. Курение оказывает значительное негативное воздействие на здоровье полости рта, провоцируя целый ряд заболеваний — от стоматита до предраковых состояний», — отметила главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ в УрФО, профессор Марина Харитонова. По словам медика, курение негативно влияет на состояние полости рта по целому ряду параметров. В частности, оно может искажать вкусовые восприятия, в результате чего пища кажется более соленой или сладкой, что потенциально увеличивает вероятность развития диабета и артериальной гипертонии. «Отказ от курения помогает восстановить вкусовые ощущения, уменьшить налет и неприятный запах, нормализовать выработку слюны и снизить риск серьезных заболеваний полости рта. Это один из самых эффективных способов сохранить здоровье полости рта и снизить риски серьезных заболеваний», — подчеркнула Харитонова. Кроме того, у курящих людей чаще наблюдается формирование темного налета на зубах, появление неприятного запаха изо рта и ощущение сухости, что способствует повышенному риску возникновения кариеса. Постоянное воздействие высоких температур и канцерогенных веществ, содержащихся в табачном дыме, провоцирует воспалительные процессы в тканях ротовой полости, способствуя развитию гингивита и пародонтита.