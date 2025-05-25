25 мая 2025

В Челябинске начинается первая смена в городских лагерях для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске стартует детская оздоровительная кампания
В Челябинске стартует детская оздоровительная кампания Фото:

В Челябинске с 1 июня начинается первая смена в городских лагерях. Всего в этом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 23 тысячи школьников, рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Адеев, передает корреспондент URA.RU. 

«Завершена приемка летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Челябинска. С 1 июня начнутся первые смены, всего лагеря с дневным пребыванием отдохнуть 23 тысяч школьников», — рассказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Прием загородных лагерей начался 21 мая. Специальная комиссия уже приняла спортивный лагерь на озере Смолино. «Завтра принимаем лагерь „Солнечная поляна“, „Утес“, „Уральская березка“ и санаторий-профилакторий Каштак. И остаются еще три лагеря „Миру Мир“, Восход и Березка, которые мы завершим принимать 9 июня, после начнется первая смена», — добавил Авдеев. 

Также со 2 июня в муниципальном детско-юношеском центре начнется смена юных инспекторов дорожного движения, которая продлится до 27 июня. Всего в этой смене примет участие 142 школьников в возрасте от 11 до 13 лет.

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В Челябинске с 1 июня начинается первая смена в городских лагерях. Всего в этом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 23 тысячи школьников, рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Адеев, передает корреспондент URA.RU.  «Завершена приемка летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Челябинска. С 1 июня начнутся первые смены, всего лагеря с дневным пребыванием отдохнуть 23 тысяч школьников», — рассказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Прием загородных лагерей начался 21 мая. Специальная комиссия уже приняла спортивный лагерь на озере Смолино. «Завтра принимаем лагерь „Солнечная поляна“, „Утес“, „Уральская березка“ и санаторий-профилакторий Каштак. И остаются еще три лагеря „Миру Мир“, Восход и Березка, которые мы завершим принимать 9 июня, после начнется первая смена», — добавил Авдеев.  Также со 2 июня в муниципальном детско-юношеском центре начнется смена юных инспекторов дорожного движения, которая продлится до 27 июня. Всего в этой смене примет участие 142 школьников в возрасте от 11 до 13 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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