В Челябинске начинается первая смена в городских лагерях для школьников

В Челябинске с 1 июня начинается первая смена в городских лагерях. Всего в этом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 23 тысячи школьников, рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Адеев, передает корреспондент URA.RU.
«Завершена приемка летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Челябинска. С 1 июня начнутся первые смены, всего лагеря с дневным пребыванием отдохнуть 23 тысяч школьников», — рассказал Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Прием загородных лагерей начался 21 мая. Специальная комиссия уже приняла спортивный лагерь на озере Смолино. «Завтра принимаем лагерь „Солнечная поляна“, „Утес“, „Уральская березка“ и санаторий-профилакторий Каштак. И остаются еще три лагеря „Миру Мир“, Восход и Березка, которые мы завершим принимать 9 июня, после начнется первая смена», — добавил Авдеев.
Также со 2 июня в муниципальном детско-юношеском центре начнется смена юных инспекторов дорожного движения, которая продлится до 27 июня. Всего в этой смене примет участие 142 школьников в возрасте от 11 до 13 лет.
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