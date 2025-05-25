25 мая 2025

Десятки тысяч екатеринбуржцев оставят без горячей воды

В Академическом районе Екатеринбурга на несколько дней отключат горячую воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрессовки пройдут с 26 по 29 мая
Опрессовки пройдут с 26 по 29 мая Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга с 26 по 29 мая отключат горячую воду на время опрессовок. Об этом рассказали в пресс-службе управляющей компании «Академический».

«26 мая в связи с подготовкой к проведению гидравлических испытаний температура горячей воды будет постепенно понижаться. Опрессовки начнутся 27 мая и продлятся до 29 мая. В эти дни горячей воды у потребителей не будет», — пояснил главный энергетик УК Павел Носов.

В последний день испытаний — 29 мая — начнется постепенный нагрев ресурса. Температуру воды полностью восстановят 30 мая.

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В Академическом районе Екатеринбурга с 26 по 29 мая отключат горячую воду на время опрессовок. Об этом рассказали в пресс-службе управляющей компании «Академический». «26 мая в связи с подготовкой к проведению гидравлических испытаний температура горячей воды будет постепенно понижаться. Опрессовки начнутся 27 мая и продлятся до 29 мая. В эти дни горячей воды у потребителей не будет», — пояснил главный энергетик УК Павел Носов. В последний день испытаний — 29 мая — начнется постепенный нагрев ресурса. Температуру воды полностью восстановят 30 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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