Десятки тысяч екатеринбуржцев оставят без горячей воды

В Академическом районе Екатеринбурга с 26 по 29 мая отключат горячую воду на время опрессовок. Об этом рассказали в пресс-службе управляющей компании «Академический».
«26 мая в связи с подготовкой к проведению гидравлических испытаний температура горячей воды будет постепенно понижаться. Опрессовки начнутся 27 мая и продлятся до 29 мая. В эти дни горячей воды у потребителей не будет», — пояснил главный энергетик УК Павел Носов.
В последний день испытаний — 29 мая — начнется постепенный нагрев ресурса. Температуру воды полностью восстановят 30 мая.
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