25 мая 2025

На праймериз в горсобрание Копейска победила беспартийная домохозяйка

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Больше всех голосов в Копейске получила домохозяйка (фото архивное)
Больше всех голосов в Копейске получила домохозяйка (фото архивное) Фото:
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Выборы в Челябинской области

Больше всего голосов на предварительных выборах «Единой России» в собрание депутатов Копейска (Челябинская область) набрала беспартийная домохозяйка Юлия Беляева. За нее отдал голос 281 избиратель — больше, чем за любого другого кандидата на всех 25 избирательных округах города.

«Выборы депутатов Собрания депутатов Копейского городского округа (Одномандатный избирательный округ № 23). Беляева Юлия Валерьевна. 1984 года рождения; место жительства — Челябинская область, город Копейск; домохозяйка; беспартийный, — 281 голос», — говорится на сайте праймериз. У занявшей второе место по итогам праймериз на этом округе директора местной велоспортшколы Оксаны Курзиной — 68 голосов.

Второе место по абсолютному числу голосов на праймериз в Копейске занял действующий депутат по округу № 18 Алексей Павлов. У него 274 голоса. Третьим по этому показателю с результатом 273 голоса стал спикер горсобрания Евгений Гиске.

Высокий уровень доверия избирателей показала еще одна беспартийная домохозяйка, выигравшая праймериз по округу № 21 Надежда Батуева. Ее кандидатуру поддержали 212 избирателей — ровно столько же, сколько и кандидата по округу № 24, председателя профкома птицефабрики «Челябинская» и действующего депутата Наталью Саковскую.

Такая поддержка наблюдалась не на всех избирательных округах. Так, юристу Алексею Пермякову для победы на праймериз по округу № 17 хватило 92 голосов.

Всего на праймериз выдвинулось 13 действующих депутатов горсобрания. Из них 11 праймериз выиграли. Один — Михаил Федякин — уступил со счетом 101 голос против 202 учредителю фонда «Копейский народный фронт- Вместе» Ирине Горьковой. Вице-спикер горсобрания Илья Ефимов и директор крупнейшего в городе предприятия «Копейский машзавод» Георгий Тырсин набрали на праймериз по округу № 16 по 165 голосов. Кто из них пойдет на выборы от ЕР, станет известно позднее.

Выборы состоятся в сентябре. В ходе предварительных выборов определялось, кто из кандидатов получит партийную поддержку «Единой России».

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Больше всего голосов на предварительных выборах «Единой России» в собрание депутатов Копейска (Челябинская область) набрала беспартийная домохозяйка Юлия Беляева. За нее отдал голос 281 избиратель — больше, чем за любого другого кандидата на всех 25 избирательных округах города. «Выборы депутатов Собрания депутатов Копейского городского округа (Одномандатный избирательный округ № 23). Беляева Юлия Валерьевна. 1984 года рождения; место жительства — Челябинская область, город Копейск; домохозяйка; беспартийный, — 281 голос», — говорится на сайте праймериз. У занявшей второе место по итогам праймериз на этом округе директора местной велоспортшколы Оксаны Курзиной — 68 голосов. Второе место по абсолютному числу голосов на праймериз в Копейске занял действующий депутат по округу № 18 Алексей Павлов. У него 274 голоса. Третьим по этому показателю с результатом 273 голоса стал спикер горсобрания Евгений Гиске. Высокий уровень доверия избирателей показала еще одна беспартийная домохозяйка, выигравшая праймериз по округу № 21 Надежда Батуева. Ее кандидатуру поддержали 212 избирателей — ровно столько же, сколько и кандидата по округу № 24, председателя профкома птицефабрики «Челябинская» и действующего депутата Наталью Саковскую. Такая поддержка наблюдалась не на всех избирательных округах. Так, юристу Алексею Пермякову для победы на праймериз по округу № 17 хватило 92 голосов. Всего на праймериз выдвинулось 13 действующих депутатов горсобрания. Из них 11 праймериз выиграли. Один — Михаил Федякин — уступил со счетом 101 голос против 202 учредителю фонда «Копейский народный фронт- Вместе» Ирине Горьковой. Вице-спикер горсобрания Илья Ефимов и директор крупнейшего в городе предприятия «Копейский машзавод» Георгий Тырсин набрали на праймериз по округу № 16 по 165 голосов. Кто из них пойдет на выборы от ЕР, станет известно позднее. Выборы состоятся в сентябре. В ходе предварительных выборов определялось, кто из кандидатов получит партийную поддержку «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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