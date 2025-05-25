На праймериз в горсобрание Копейска победила беспартийная домохозяйка

Больше всего голосов на предварительных выборах «Единой России» в собрание депутатов Копейска (Челябинская область) набрала беспартийная домохозяйка Юлия Беляева. За нее отдал голос 281 избиратель — больше, чем за любого другого кандидата на всех 25 избирательных округах города.
«Выборы депутатов Собрания депутатов Копейского городского округа (Одномандатный избирательный округ № 23). Беляева Юлия Валерьевна. 1984 года рождения; место жительства — Челябинская область, город Копейск; домохозяйка; беспартийный, — 281 голос», — говорится на сайте праймериз. У занявшей второе место по итогам праймериз на этом округе директора местной велоспортшколы Оксаны Курзиной — 68 голосов.
Второе место по абсолютному числу голосов на праймериз в Копейске занял действующий депутат по округу № 18 Алексей Павлов. У него 274 голоса. Третьим по этому показателю с результатом 273 голоса стал спикер горсобрания Евгений Гиске.
Высокий уровень доверия избирателей показала еще одна беспартийная домохозяйка, выигравшая праймериз по округу № 21 Надежда Батуева. Ее кандидатуру поддержали 212 избирателей — ровно столько же, сколько и кандидата по округу № 24, председателя профкома птицефабрики «Челябинская» и действующего депутата Наталью Саковскую.
Такая поддержка наблюдалась не на всех избирательных округах. Так, юристу Алексею Пермякову для победы на праймериз по округу № 17 хватило 92 голосов.
Всего на праймериз выдвинулось 13 действующих депутатов горсобрания. Из них 11 праймериз выиграли. Один — Михаил Федякин — уступил со счетом 101 голос против 202 учредителю фонда «Копейский народный фронт- Вместе» Ирине Горьковой. Вице-спикер горсобрания Илья Ефимов и директор крупнейшего в городе предприятия «Копейский машзавод» Георгий Тырсин набрали на праймериз по округу № 16 по 165 голосов. Кто из них пойдет на выборы от ЕР, станет известно позднее.
Выборы состоятся в сентябре. В ходе предварительных выборов определялось, кто из кандидатов получит партийную поддержку «Единой России».
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