25 мая 2025

«Поспорили, кто лучше плавает»: семиклассник утонул в свердловском пруду. Фото

В Кировграде 14-летний школьник утонул в водоеме после спора
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело ребенка до сих пор не нашли (архивное фото)
Тело ребенка до сих пор не нашли (архивное фото) Фото:

В Кировграде (Свердловская область) накануне 14-летний ученик местной школы №4 утонул в водоеме, его унесло течением. Перед этим семиклассник поспорил с ровесниками, кто лучше плавает, рассказали URA.RU правоохранители.

«Вечером 25 мая в следственный отдел по городу Кировград СУ СКР по Свердловской области поступила информация о том, что 14-летний подросток утонул во время купания. Предварительно установлено, что мальчик купался в Верхнетагильском пруду в не предназначенном для этого месте», — пояснили в пресс-службе регионального СК.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семиклассник снял верхнюю одежду и прыгнул с моста в воду, после чего его стало уносить течением. Друзья не смогли ему помочь, и мальчик скрылся под водой. На данный момент поиски его тела продолжаются. «По одной из отрабатываемых версий, между парнями произошел спор, кто лучше умеет плавать», — отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что сейчас к месту происшествия направлены четыре водолаза из Уральского спасательного отряда. Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары.

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В Кировграде (Свердловская область) накануне 14-летний ученик местной школы №4 утонул в водоеме, его унесло течением. Перед этим семиклассник поспорил с ровесниками, кто лучше плавает, рассказали URA.RU правоохранители. «Вечером 25 мая в следственный отдел по городу Кировград СУ СКР по Свердловской области поступила информация о том, что 14-летний подросток утонул во время купания. Предварительно установлено, что мальчик купался в Верхнетагильском пруду в не предназначенном для этого месте», — пояснили в пресс-службе регионального СК. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семиклассник снял верхнюю одежду и прыгнул с моста в воду, после чего его стало уносить течением. Друзья не смогли ему помочь, и мальчик скрылся под водой. На данный момент поиски его тела продолжаются. «По одной из отрабатываемых версий, между парнями произошел спор, кто лучше умеет плавать», — отметил полковник Горелых. Он уточнил, что сейчас к месту происшествия направлены четыре водолаза из Уральского спасательного отряда. Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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