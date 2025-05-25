В Кировграде (Свердловская область) накануне 14-летний ученик местной школы №4 утонул в водоеме, его унесло течением. Перед этим семиклассник поспорил с ровесниками, кто лучше плавает, рассказали URA.RU правоохранители.
«Вечером 25 мая в следственный отдел по городу Кировград СУ СКР по Свердловской области поступила информация о том, что 14-летний подросток утонул во время купания. Предварительно установлено, что мальчик купался в Верхнетагильском пруду в не предназначенном для этого месте», — пояснили в пресс-службе регионального СК.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семиклассник снял верхнюю одежду и прыгнул с моста в воду, после чего его стало уносить течением. Друзья не смогли ему помочь, и мальчик скрылся под водой. На данный момент поиски его тела продолжаются. «По одной из отрабатываемых версий, между парнями произошел спор, кто лучше умеет плавать», — отметил полковник Горелых.
Он уточнил, что сейчас к месту происшествия направлены четыре водолаза из Уральского спасательного отряда. Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных подразделений принять меры профилактики несчастных случаев на водоемах региона в условиях приближающейся аномальной жары.
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