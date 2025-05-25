25 мая 2025

Челябинец задушил девушку во время секса

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый утверждает, что душил девушку для получения удовольствия во время секса
Обвиняемый утверждает, что душил девушку для получения удовольствия во время секса Фото:

В Челябинске водитель такси во время секса задушил девушку. Труп он выкинул на свалку, рассказал URA.RU источник.

«Девушка возвращалась из ночного клуба на такси. По итогу между ней и водителем произошла интимная близость. Во время секса мужчина начал душить ее (форма фетиша). Своевременно отпустить партнершу он не смог. Девушка скончалась от удушения», — рассказал URA.RU источник.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. По данным URA.RU мужчину задержали. Он показал, где спрятал тело.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию.

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В Челябинске водитель такси во время секса задушил девушку. Труп он выкинул на свалку, рассказал URA.RU источник. «Девушка возвращалась из ночного клуба на такси. По итогу между ней и водителем произошла интимная близость. Во время секса мужчина начал душить ее (форма фетиша). Своевременно отпустить партнершу он не смог. Девушка скончалась от удушения», — рассказал URA.RU источник. Инцидент произошел в ночь на 22 мая. По данным URA.RU мужчину задержали. Он показал, где спрятал тело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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