Челябинец задушил девушку во время секса

В Челябинске водитель такси во время секса задушил девушку. Труп он выкинул на свалку, рассказал URA.RU источник.
«Девушка возвращалась из ночного клуба на такси. По итогу между ней и водителем произошла интимная близость. Во время секса мужчина начал душить ее (форма фетиша). Своевременно отпустить партнершу он не смог. Девушка скончалась от удушения», — рассказал URA.RU источник.
Инцидент произошел в ночь на 22 мая. По данным URA.RU мужчину задержали. Он показал, где спрятал тело.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию.
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